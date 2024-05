ANDUJAR ES ASI

«Todavía no se han agotado los vivas a la Patrona, La Virgen de la cabeza, cuando yaresuenan los dedicados al Patrón San Eufrasio»

Todavía no se han agotado los vivas a la Patrona, La Virgen de la cabeza, cuando ya resuenan los dedicados al Patrón San Eufrasio. Andújar es así y sus condicionantes, también. El que se solapen los actos en honor de uno y de otra, que además son la Patrona y el Patrón de la Diócesis de Jaén, no es óbice para que la ciudad rinda devoción tanto a quien trajo el Cristianismo a Iliturgi, como a la imagen que es centro de la devoción de los iliturgitanos. Cabe subrayar que ha sido, como apuntaba el pasado lunes, una Romería para recordar, lluvia, viento.sol y todos los ingredientes propios den una primavera inestable, pero en la que no ha faltado el calor y el amor de sus devotos, que eso si que es estable y permanece casi ocho siglos ya. Mientras se celebra en la iglesia parroquial de San Miguel, la novena que la Cofradía Matriz, dedica a su titular la Virgen de la Cabeza, paralelamente se suceden los actos en honor de San Eufrasio, destacando el pregón oficial.

Si en el balance de la Romería, nos encontramos, como hecho más importante, el anuncio de que a partir del año próximo, la Romería de 2025, el operativo en el Cerro que una vez más han demostrado su profesionalidad y su capacidad para poder dar respuesta ante cualquier situación, contará con unas instalaciones estables, en las que una vez más será la Junta de Andalucía quien apueste por ellas, sin descartar la colaboración de la Administración Central y el Ayuntamiento de Andújar. A nivel cofradía, el hecho de que vuelva ser una mujer la hermana mayor para la próxima romería, Isabel Barrios Hernández, da la impresión que desde que la ya fallecida Mª del Carmen de Torres rompiera el techo de cristal, son ellas las que optan a un cargo, hoy más representativo que nunca y menos ejecutivo, al contar en la junta de gobierno con la figura de un presidente. De cara al próximo octavo centenario es mucho lo que está en el aire con esta doble figura, cuya elección se contempla dentro del tiempo que queda pendiente y no parece que exista mucha conciliación que digamos. Las aguas siguen revueltas o al menos no totalmente serenas. La situación de la devoción al Patrón San Eufrasio y su cofradía es otra bien distinta, porque distinto ha sido su impulso, a pesar que son ya 450 años que fuera nombrado San Eufrasio como Patrón de la Ciudad de Andújar y 400 como Patrón de la Diócesis de Jaén. Posiblemente esos cuatrocientos años de diferencia o la historia misma de su cofradía, haya sido la que le ha marcado una impronta tan distinta, tan de unidad y sobre todo de saber transmitir, sin aspavientos, ni algaradas una devoción, que no es tan universal, pero si tan profunda, como la que se siente hacia la Patrona. Y así lo demostró el joven pregonero Tomás de Jesús Porras González, amante del Camino Eufrasiano, que inició su padre Antonio Porras, desde Andújar a Incio (Lugo), pasando por el Santuario de la Virgen de la Cabeza y que además él reivindicó que los restos del primer varón apostólico reposaran en la ciudad que predico, es decir, en la ciudad de Andújar. Con este paralelismo, como con otros muchos, como en el campo del asociacionismo o el económico, Andújar demuestra que es una ciudad singular. No se trata, como algunos piensan que tenga muchas fiestas y fiestecillas, que mírese a pueblos y ciudades de nuestro entorno y verán que se suceden tantas o mas; es la idiosincrasia, las circunstancias o llámese como quiera, porque hasta la Fiesta de las Cruces o la Candelaria, aquí tienen celebración de días distintos a los del entorno de nuestra ciudad. Concretamente la Cruces, que por cierto han tomado aires y aspectos de otros lares, se celebrarán la próxima semana, coincidiendo con la procesión de la imagen de la Morenita, con la que culmina el novenario de Andújar y que no «interrumpe» la celebración de esas Cruces de Mayo de cofradías y hermandades de pasión; a cada una su sitio y su puerta y como no su itinerario procesional, así como su propio personal. La Morenita de la ermita, que ha permanecido en el templo de San Miguel Arcángel, desde el jueves de la ofrenda de flores, volverá a su capilla de la calle Ollerías, a costal,como se impuso hace algunos años, para envidia de los que miran a otras poblaciones cercanas de la comarca, como Marmolejo.