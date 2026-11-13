ANDUCAB refuerza su promoción con el nuevo logotipo y la web

El Ayuntamiento de Andújar ha presentado la nueva imagen de marca de ANDUCAB 2027, una renovación que incluye un nuevo logotipo y el lanzamiento de ... una página web propia para reforzar la promoción, la comunicación y la proyección exterior del Concurso Morfológico-Funcional de Caballos de Pura Raza Española.

La presentación supone un nuevo paso en la evolución de un certamen que alcanza su vigésima tercera edición y que se ha consolidado entre los concursos de referencia del panorama nacional. Las novedades se darán a conocer oficialmente el próximo jueves, 19 de noviembre, en el Salón Internacional del Caballo (SICAB), en Sevilla, ante ganaderos, profesionales y representantes del sector ecuestre, así como de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE).

Durante el acto, el alcalde de Andújar, Francisco Carmona Limón, ha destacado la evolución que experimenta el concurso y la importancia de acompañar su crecimiento con una imagen renovada y una mayor presencia digital. En este sentido, ha señalado que «ANDUCAB avanza tanto en instalaciones, infraestructuras y servicios como en comunicación, promoción y visibilidad, situándose a la altura de los mejores concursos de España.»

La nueva identidad visual incorpora como elemento central la letra «A» de Andújar, integrada con la silueta de un caballo de Pura Raza Española. Un diseño que reúne en un mismo símbolo los dos elementos que definen la identidad del certamen: el caballo y la ciudad. La renovación mantiene el lema «Pórtico del caballo andaluz» y se incorporará progresivamente a las redes sociales, cartelería, materiales promocionales y merchandising del concurso.

El concejal de Promoción, Turismo y Comercio, Juan Carlos Martínez, ha explicado que esta actualización responde a la necesidad de adaptar la imagen del certamen a su crecimiento y ofrecer herramientas más actuales a todos los colectivos vinculados a ANDUCAB.

La segunda gran novedad es la puesta en marcha de una página web específica, que permitirá dotar al concurso de un espacio digital propio, hasta ahora integrado en la web general del Ayuntamiento. La plataforma reunirá información técnica y de interés para ganaderías y participantes, calendarios, puntuaciones, resultados y acceso al seguimiento por streaming de la competición.

También dispondrá de galerías fotográficas de las distintas ediciones, un espacio para la acreditación de los medios de comunicación y un apartado de información general. Además, incorporará una sección específica para patrocinadores y colaboradores, con el objetivo de dar mayor visibilidad a las empresas y entidades que contribuyen al desarrollo del certamen.

La web tendrá igualmente una orientación turística, con información sobre alojamientos y recursos de interés para quienes visiten Andújar durante la celebración del concurso. Asimismo, recogerá otras iniciativas municipales relacionadas con el mundo ecuestre que se desarrollan a lo largo del año, como las escuelas municipales de verano ecuestres y las actividades formativas.

ANDUCAB, un concurso de referencia nacional

ANDUCAB alcanza su vigésima tercera edición como concurso de tres estrellas, la máxima categoría, y puntuable para SICAB. El Ayuntamiento de Andújar, como comité organizador, trabaja durante todo el año en la mejora de las instalaciones, los servicios y las condiciones de acogida para ganaderías, profesionales y animales, con el bienestar animal como uno de los aspectos prioritarios.

El certamen cuenta, además, con premios en metálico y participación gratuita para las ganaderías, unas condiciones con las que busca favorecer la presencia de criadores y profesionales y ofrecer una experiencia de calidad a quienes participan.

En su organización y desarrollo, el Ayuntamiento mantiene la colaboración con ANCCE, la Federación Andaluza de Hípica, la Real Federación Hípica Española, veterinarios y otros profesionales del sector, incorporando sus aportaciones para seguir mejorando la competición.

La vinculación de Andújar con el caballo de Pura Raza Española constituye uno de los principales valores que sustentan el concurso. La ciudad cuenta con la mayor cabaña equina de la provincia de Jaén y una de las más importantes de Andalucía, además de una histórica relación con el mundo ecuestre que también se refleja en la romería de la Virgen de la Cabeza y en su parada de sementales.

Con ANDUCAB, Andújar se convierte cada año en punto de encuentro para el sector ecuestre, al tiempo que proyecta su nombre como destino vinculado al caballo y atrae a visitantes y profesionales de distintos puntos del país.