Anducab 2026 incorporará el espectáculo 'Pasión y duende del Caballo Andaluz'

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha realizado una visita institucional a las Caballerizas Reales de Córdoba con motivo de la presentación del espectáculo 'Pasión ... y Duende del Caballo Andaluz' una de las grandes novedades de la programación de ANDUCAB 2026, que se celebrará del 9 al 12 de septiembre en la ciudad.

La visita ha servido para conocer de primera mano esta reconocida producción de Córdoba Ecuestre y reforzar la colaboración entre ambas entidades con el objetivo de seguir impulsando el caballo andaluz como patrimonio cultural, turístico y económico de Andalucía. Durante el encuentro, el alcalde ha agradecido la acogida de Córdoba Ecuestre y ha destacado el valor histórico de las Caballerizas Reales, fundadas por Felipe II en 1570, consideradas el lugar donde nació el proyecto de creación del Caballo Español o Pura Raza Española.

«Hoy tenemos la satisfacción de visitar las históricas Caballerizas Reales de Córdoba, un lugar único donde hace más de cuatro siglos nació el Caballo Español por iniciativa de Felipe II. Quiero agradecer a Córdoba Ecuestre su acogida y la magnífica colaboración que hoy iniciamos», ha señalado Francisco Carmona.

El alcalde ha subrayado además la importancia de distinguir entre las Caballerizas Reales, como enclave histórico de referencia, y Córdoba Ecuestre, la institución encargada de preservar ese legado a través de la promoción del patrimonio ecuestre, el turismo y la producción cultural. «Córdoba Ecuestre preserva y difunde el origen histórico del Caballo Español; y ANDUCAB se ha consolidado como uno de los principales escaparates nacionales donde confluyen la ganadería, la competición, la empresa, el turismo y la cultura ecuestre. Cada uno desempeña un papel diferente, pero todos compartimos un mismo objetivo; preservar y proyectar el caballo andaluz como una de las grandes señas de identidad de nuestra tierra», ha afirmado.

La incorporación de 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz' supone un importante impulso para la programación de ANDUCAB. El espectáculo combina distintas modalidades de doma con música y flamenco, ofreciendo una propuesta artística que pone en valor la elegancia del caballo Pura Raza Española y su estrecha vinculación con la identidad y la cultura andaluzas. Para el alcalde, es un auténtico orgullo incorporar a ANDUCAB 2026, «una producción reconocida por su calidad artística y por su capacidad para emocionar y acercar nuestra cultura ecuestre a todos los públicos».

Con este acuerdo, ANDUCAB continúa evolucionando como un evento ecuestre integral que trasciende el ámbito de la competición para integrar cultura, turismo, empresa y ocio. La incorporación de este espectáculo contribuirá a reforzar el prestigio del certamen, ampliar su oferta cultural, atraer nuevos visitantes y fortalecer la colaboración entre instituciones de referencia en el ámbito ecuestre.

El espectáculo 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz' podrá disfrutarse el sábado 12 de septiembre, a las 22:00 horas, dentro de la programación oficial de ANDUCAB 2026. Francisco Carmona ha concluido invitando a aficionados y visitantes a disfrutar de esta nueva edición del evento: «ANDUCAB es hoy mucho más que un concurso: es uno de los grandes escaparates nacionales del caballo, donde se dan cita la élite ganadera, profesionales, instituciones, empresas y miles de aficionados, consolidando a Andújar como un referente ecuestre de primer nivel».