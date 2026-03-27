Andalucía Por Sí-Andalucistas lamenta la falta de inversiones en la provincia jienense

Andalucía Por Sí -Andalucistas ha presentado este viernes en su sede de la ciudad de Andújar a Antonio Jesús Rodríguez Martínez como candidato por la ... provincia de Jaén bajo la candidatura Andalucistas -Andalucía por Sí -Stop Biogás, la única que incorpora de forma explícita en su lista electoral la defensa frente a los macro proyectos de biogás y biometano.

Durante su intervención, Rodríguez lanzó un mensaje directo: «Jaén lleva demasiados años escuchando promesas que no se cumplen mientras se le impone un modelo que la condena». El candidato, un sevillano de nacimiento e iliturgitano de adopción, denunció la situación de la provincia, marcada por la falta de infraestructuras, inversiones y oportunidades: «Aquí no llegan ni el tren ni las inversiones, pero para otros proyectos sí hay prisa».

Ideas que otros no quieren

En este sentido, señalo que Jaén se está convirtiendo en el territorio donde se implantan proyectos que otros lugares rechazan, poniendo el foco en la proliferación de plantas de biogás y biometano. «Hablamos de instalaciones sin planificación, con impacto sobre el territorio, consumo de agua, afección a la salud, pérdida de valor de las viviendas y escasa generación de empleo», deploró.

Rodríguez ha subrayado que esta candidatura nace para combatir ese modelo y trasladar la lucha social al ámbito político e institucional. «No basta con protestar, hay quedar el paso y defender el territorio desde dentro de las instituciones», proclama.

Antonio Jesús Rodríguez Martínez (Andújar) es candidato por Jaén de Andalucistas – Andalucía por Sí – Stop Biogás.

Vinculado al andalucismo desde los 18 años, ha desarrollado su trayectoria política en distintos ámbitos institucionales. Ha sido jefe de gabinete del Consejero de Presidencia y del Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, así como asesor en el Parlamento Europeo.

En el ámbito profesional, es funcionario del Ayuntamiento de Andújar, donde desempeña su labor como Técnico de Promoción y Formación, especializado en proyectos europeos, empleo, formación y desarrollo local. Actualmente es Coordinador de Estrategias de Andalucía Por Sí – Andalucistas y presidente de la Asociación Stop Biogás Andalucía, siendo uno de los principales impulsores de la iniciativa política y social contra los macroproyectos de biogás y biometano en Andalucía. Ha liderado la redacción de alegaciones, denuncias ante la Fiscalía Medioambiental y el trabajo conjunto con plataformas ciudadanas en defensa del territorio.

Su candidatura se centra en la defensa de Jaén frente al modelo de abandono y de imposición de proyectos de alto impacto, apostando por infraestructuras, desarrollo económico real y oportunidades para que la población, especialmente los jóvenes, pueda desarrollar su vida en la provincia.