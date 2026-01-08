Andalucía Por Si-Andalucistas critica la falta de inversiones en Andújar

La portavoz de Andalucía Por Sí -Andalucistas Andújar, Encarna Camacho, realizó ayer una valoración muy crítica de los Presupuestos Municipales de 2026, denunciando que el ... gobierno del Partido Popular vuelve a perder una oportunidad histórica para transformar la ciudad, «pese a contar con el mayor presupuesto jamás aprobado».

Camacho señaló que el presupuesto municipal para 2026 asciende a 49.506.649 euros, casi dos millones más que en 2025 y cinco millones más que en 2024. «Sin embargo, ese incremento no se traduce en una mejora real para Andújar», espetó en su comparecencia pública de ayer.

Desprecio a la oposición

La portavoz andalucista explicó que su grupo abandonó el pleno de presupuestos como protesta ante el trato recibido por parte del equipo de gobierno. «Nos entregaron la documentación con apenas seis días de antelación y siguieron incorporando informes hasta 48 horas antes del pleno», de ahí que su formación entendiera que se despreciara a la oposición. Camacho recordó que el PP gobierna con mayoría absoluta, «pero eso no le da derecho a vaciar de contenido el debate democrático ni a impedir un análisis riguroso de las cuentas públicas», entiende.

Uno de los datos más preocupantes, según Andalucía Por Sí, es la caída de las inversiones reales, que se sitúan en 3.563.000 euros, casi un millón menos que el año anterior. «En 2019, con 12 millones de euros menos de presupuesto total, Andújar invertía casi cinco millones», comparó ayer la edil de Andalucía Por Sí. Situó el gasto en Festejos en los 1,4 millones de euros, a los que sumó la iluminación extraordinaria, horas extras y eventos paralelos. «Donde no hay planificación ni proyecto, hay luces, fanfarria y gasto superfluo, por lo que estos es pan y circo», dijo.

Camacho fue especialmente dura con la ausencia total de inversión en suelo industrial o empresarial, juventud y comercio y criticó que el gasto de personal ascienda a los 18,6 millones de euros, casi el 40 % del total, con una plantilla de 450 trabajadores. «Cada año aumenta el gasto en personal, pero siguen faltando trabajadores en áreas clave», apostilló.