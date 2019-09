Andalucía por Sí señala que ha bajado en un 25% la participación en la Feria Multisectorial Encarna Camacho. BALANCE Su portavoz municipal percibe una poca implicación por parte del alcalde J. C. GONZÁLEZ CORRESPONSAL Miércoles, 25 septiembre 2019, 10:38

La portavoz del grupo municipal de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento Encarna Camacho, realizó ayer unas declaraciones en rueda de prensa para hacer un análisis de la última Feria Multisectorial de la que dijo «ha habido poca implicación política por parte, sobre todo del alcalde», valoró.

Camacho indicó que este año han acudido un 25% menos de empresas que el año pasado cuando ella era la responsable « no había más que darse un paseo por allí y ver que se le ha dado el doble de sitio que el año pasado a los expositores claramente para rellenar los huecos, cuando en la anterior edición las quejas eran por falta de espacio», remarcó.

La concejala andalucista insistió en que había visitado a todos los expositores tanto el primer día como el último «y muchos de ellos me transmitieron que el alcalde no les había llamado para participar». En este sentido Camacho apreció que los «responsables políticos no podemos dejar todo en manos de los técnicos que en este y en otros muchos casos se dejan la piel en su trabajo por Andújar» y abogó porque el alcalde levantara el teléfono y comprometer a los empresarios «se trata de la imagen de la ciudad a nivel empresarial, se trata de la exposición más importante de nuestro potencial económico y de creación de empleo y me temo que no le interesa al alcalde». Camacho dijo echar en falta actividades complementarias como las esculturas de motosierra o el sorteo de lotes «que sirven para atraer al público».

Salón de la montería

Encarna Camacho avisó de que va a estar muy expectante con el desarrollo del Salón de la Montería en primavera, porque receló de que se llevar a cabo al deslizar que podría ocurrir lo mismo con el tema de la no celebración de la corrida de toros en la Feria por las exigencias de Adelante Andújar de no celebrar actos relacionados con el tema del maltrato animal.