Andalucía Por pide «transparencia y claridad» en las contrataciones de la Feria Caseta de Andalucía Por Sí en la Feria de Septiembre. / J. C. GONZÁLEZ BALANCE ANDALUCISTA Su portavoz municipal, Encarna Camacho, indica que desciende la participación en Anducab y subraya «el pobre ambiente» vivido en el recinto ferial JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 17 septiembre 2019, 12:43

La portavoz del grupo municipal de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento, Encarna Camacho valoró ayer en rueda de prensa la Feria en Honor a San Eufrasio y Anducab, insistiendo en que formación siempre hará su trabajo, tanto si está en el gobierno como en la oposición Dijo que es fácil hacer una valoración negativa de la Feria y enumeró la falta de atractivos que ha tenido este año «y que se manifestaban en los espacios vacíos de la zona de las atracciones». Ahondó en el esfuerzo económico que tienen que hacer las casetas, para que baje la participación de un finde semana «con tres eventos importantes, feria, Anducab y atletismo, lo que bajo nuestro punto de vista merma a cada uno de ellos». También señaló que de los 101 caballos inscritos en el morfológico, «solo 80, según ANCCE, salieroan a pista».

Camacho advirtió que no se quieren quedar en la crítica y avisó que van a llegar más lejos « hemos solicitado información el Gobierno municipal sobre algunos temas de estos eventos que entendemos no está clara su tramitación, porque cuando preguntamos en comisión, siempre se nos da largas y entendemos por tanto que la mejor forma es hacerlo por escrito». También subrayó que van a solicitar información sobre el expediente de contratación de los conciertos de junio (Paco Candela y David Bisbal) «ya que creemos que no está claro quien recauda el valor de las entradas y en que condiciones se hace, porque debemos saber donde va el dinero que mueve el Ayuntamiento», advirtió.

Camacho indició, que aunque valora la gran profesionalidad de la persona encargada del servicio de bar en Anducab, remomendó que su adjudicación tenía que haber pasado por licitación. Recordó que este procedimiennto está regulado por ley.