Presión de Camacho al PSOE para repetir gobierno Andalucía por Sí percibe un preacuerdo entre PSOE y Adelante Andújar Camachom rodeada el pasado domingo en Don Gome por apoderados de su partido. / J. C. G. PACTOS POST ELECTORALES La edil electa de la formación, Encarna Camacho, afirma que la ciudad ha revalidado el pacto pero critica las formas del PSOE JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDUJAR CORRESPONSAL Viernes, 31 mayo 2019, 19:48

La concejala electa por Andalucía por Sí, Encarna Camacho, hizo ayer una valoración de los resultados de las elecciones del pasado domingo, donde destacó que se haya aupado como tercera fuerza política. «Resistimos al bipartidismo y superamos a formaciones con implantación en el Congreso», destacó Camacho, quien apuntó Ciudadanos y Vox «no tenían un proyecto para Andújar». Admitió que han merecido algo más que un concejal pero prosiguió «la ciudadanía ha valorado el trabajo que los andalucistas hemos realizado en los cuatro últimos años y con una impecable campaña, en la que hemos estado cerca de los vecinos y vecinas».

Camacho entiende que la ciudadanía ha revalidado el pacto de gobierno entre el PSOE y los andalucistas al sumar los mismos escaños que en 2015 «el acuerdo ha funcionado bien porque se le ha dotado de estabilidad a la ciudadanía para sacar proyectos adelante». Alabó el trabajo de sus compañeros y agradeció el apoyo que le brindó el pasado domingo la ciudadanía.

La dirigente andalucista no tiene muy claro que vaya a entrar en el gobierno pese a este balance tan satisfactorio. Felicitó al ganador de las elecciones el pasado domingo, pero dijo que el PSOE aún no se ha puesto en contacto con su formación. «Nos hace pensar que van a pactar con Andújar Adelante, porque sabemos que ya existe un preacuerdo entre las dos formaciones». Camacho garantizó su entrega por la ciudadanía «la gente ya sabe como trabajamos en gobierno y en la oposición». Aclaró que sí se les llama para pactar «no lo haremos a cualquier precio, porque tenemos muchos proyectos para gobernar y necesitamos otros cuatro años para darles continuidad», avisó. Camacho acusó al PSOE de «no comportase bien conmigo, porque le he sido más fiel a Paco Huertas que concejales de su partido y lo he hecho por la ciudad». En su comparecencia enseñó un comunicado dirigido al Secretario del Ayuntamiento donde indica «que me encuentro a una persona en mi despacho y sin el ordenador donde guardaba proyectos y creo que este es el trato que no me merezco». Precisó que ese despacho no lo utilizaba con frecuencia «pero he visto como a otros ediles del gobierno el ordenador no se le ha tocado», dijo.

En este sentido zanjó que la transparencia será la máxima de su formación, «tanto si estamos en el gobierno como en la oposición» y especificó que no ha existido ningún problema en el pacto de gobierno del PSOE con los andalucistas.

Adelante Andújar descarta aún contactos con el PSOE para formar gobierno

Adelante Andújar aclara que todavía no se han iniciado las conversaciones con el PSOE para formalizar un pacto de gobierno. Fuentes de la confluencia de izquierdas señalan que una de las personas que tiene la responsabilidad de formalizar e pacto, el actual alcalde en funciones y el candidato con mayor número de votos (Paco Huertas) se está centrando en la recuperación de un contratiempo de la salud que se le produjo el pasado día 11 de abril.

La formación apunta que el posible acuerdo debe de contar con el beneplácito de las bases de Izquierda Unida y Podemos «lo que si vamos a exigir es que se cambie la forma de gobernar de los cuatro últimos años porque hay cosas que no nos han gustado», señaló ayer a IDEAL el candidato de Adelante Andújar, Juan Francisco Cazalilla, quien ratificó que el programa de su formación se debe de tener en cuenta.

División en el PSOE

Los militantes socialistas andan dividos sobre sus preferencias con el pacto. Una parte no quiere repetir el acuerdo con los andalucistas aduciendo que han sufrido varios ataques en campaña y esgrimen que se ha aireado polémicas como las colocaciones en el Ayuntamiento de familiares cercanos. Añaden que esta vez ven más disponibilidad de IU y Podemos. Otro sector (y este del lado de los más veteranos) recela de un acuerdo más a la izquierda porque recuerdan experiencias más duras de pactos entre socialistas, Izquierda Unida y el Partido Comunista.