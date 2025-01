Andalucía Por Sí lamenta la falta de proyectos de futuro en Andújar

Su portavoz, Encarna Camacho, indica que pese al incremento del presupuesto municipal no se haga nada por frenar la sangría de población

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Martes, 14 de enero 2025, 12:45

La portavoz municipal del Andalucía Por Sí, Encarna Camacho, señaló ayer en una comparecencia pública que los Presupuestos Municipales diseñados por el actual equipo de gobierno no ayudan a parar, «la actual sangría de población de Andújar, que es la ciudad de la provincia que más ha perdido en el último censo», indicó.

Camacho constató como se repite la tendencia de la ciudad, hecho que atribuyó a que no se apuesta por su futuro. «Pese a que tenemos gobiernos del PP con mayoría absoluta tanto en el Ayuntamiento como en la Junta de Andalucía y un delegado del Gobierno autonómico que es hijo de la ciudad, «no se está haciendo nada por desarrollar el Parque Empresarial Innovandújar, no hay un metro de suelo industrial en la ciudad, no se mejora el Polígono de la Estación y ya estamos cerca del ecuador de este mandato», censuró Camacho, quien agregó que los jóvenes se tienen que marchar del municipio a labrarse un mejor porvenir en otros lugares.

Análisis

Encarna Camacho significó que este año es el presupuesto más voluminoso en el Consistorio, con 47 millones de euros, por el incremento de las asignación del Estado a cada municipio y por la subida de las tasas e impuestos. «Algo tan básico como la factura del agua va a subir un 30%», especificó Camacho, quien testimonió como ya se ha pedido tres millones y medio en préstamos.

La portavoz subrayó que las inversiones son pocos cuantiosas, que se incrementa hasta el millón de euros el gasto en Festejos y concretó que la iluminación extraordinaria va a representar un coste de unos 100.000 euros.