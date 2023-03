Andalucía Por Sí exige al Gobierno local que atienda las reivindicaciones de los vecinos del Camino del Pino

Andalucía Por SÍ Andújar reclama al Gobierno local el acondicionamiento inmediato de la calle Camino del Pino ante las reiteradas quejas vecinales por su evidente mal estado. De igual manera, los residentes de la zona han trasladado a la edil andalucista, Encarna Camacho, otras demandas como la creación de nuevo acerado, pasos elevados, señalización vial o la limpieza, mantenimiento y canalización del arroyo Mestanza. Ante esta situación, Camacho se ha comprometido a presentar una moción en el Pleno Municipal para dar solución a la problemática de estos vecinos.

La portavoz municipal de Andalucía Por Sí (AxSÍ) y candidata a la Alcaldía de Andújar, Encarna Camacho, ha visitado a los vecinos de la Verbena, Camino del Pino y La Cadena que han denunciado el estado de abandono en el que se encuentra esta zona del municipio, con especial atención al entorno de la calle Camino del Pino donde residen casi un centenar de personas. Entre sus demandas se encuentran, por ejemplo, el asfaltado de la calzada, la creación de nuevo acerado y pasos elevados, la señalización vial, así como la limpieza, mantenimiento y canalización del tramo del arroyo Mestanza que pasa por dicha zona.

Asimismo, la edil andalucista ha recordado que estos vecinos vienen denunciando ante el Ayuntamiento de Andújar en repetidas ocasiones las deficiencias que presenta esta calle, incluso presentando varias recogidas de firmas. Sin embargo, hasta el momento no han recibido contestación alguna. «He podido comprobar in situ que, desde hace años, no se ha actuado en el asfaltado, no se cuenta con acerado, y, además, hay basura acumulada por varios sitios. Es lamentable que los vecinos hayan tenido que mantener limpias algunas zonas ante la desidia y la dejadez del equipo de Gobierno», ha declarado la candidata andalucista a la Alcaldía de Andújar.

La calzada presenta socavones, baches y desaparición de la capa asfáltica en numerosos tramos, que afecta de forma directa a la seguridad vial. Las cunetas de sus márgenes también requieren de la realización de tareas de mantenimiento, principalmente para proceder a la retirada de la mala hierba que se acumula desde hace mucho tiempo. «Se trata de un camino que es utilizado diariamente por numerosos usuarios soportando además el paso de tráfico pesado como camiones principalmente de uso agrícola y tractores, junto a los propios vehículos particulares de los vecinos afectados», ha añadido.