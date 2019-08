Andalucía Por Sí dice que las obras de la Plaza Antonino «son un desastre ecológico» Encarna Camacho en las obras. POLÍTICA J. C. GONZÁLEZ ANDUJAR Jueves, 29 agosto 2019, 09:14

La portavoz del Grupo Municipal de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Andújar, Encarna Camacho, ha realizado su valoración con respecto a las actuaciones que se están realizando en la Plaza Antonino en las que responsabiliza al gobierno PSOE-PODEMOS-IU, «del desastre medioambiental que en su opinión se está ocasionando al barrio».

Camacho recuerda que hace dos meses que empezaron las obras y la portavoz de AxSI ya advirtió en su visita a las mismas, que se estaban eliminando los árboles menores, «como dijimos y en nuestro seguimiento, hemos apreciado como ahora, son los árboles de gran porte los que se están viendo afectados, no solo por la falta de riego, sino por la fractura de todas las raíces de los mismos», subraya.

La edil señala que ha tenido oportunidad de hablar con algunos vecinos y señala que estos le transmiten su preocupación por el resultado final de esta plaza y les reivindicó «la clara apuesta de su grupo Andalucía por Si, desde siempre por este barrio», ponderó Camacho en sus declaraciones. Afirma que los vecinos saben que este no es su proyecto para el barrio, «ya que tuve la oportunidad de mostrárselo en una convocatoria durante nuestra etapa en el gobierno, donde planteábamos una actuación más versátil y sostenible, duplicando la vegetación y compatibilizándola con los aparcamientos», ahonda la portavoz de Andalucía por Sí en el Ayuntamiento de Andújar.

Camacho responsabiliza a este gobierno y al alcalde Paco Huertas por su incapacidad para controlar las áreas municipales, « unido a concejales que bajo nuestro punto de vista no tienen ni la experiencia, ni la capacidad necesaria, y junto a la actitud del concejal de Podemos-IU, que en tan poco tiempo ya está haciendo lo contrario a lo que prometió», avisa Camacho.

Críticas al concejal

Con respecto al concejal responsable del área de Medio Ambiente, recalca que este no es el único error en estos escasos dos meses, «sino que la dejadez en la limpieza de algunas zonas como Mestanza o La Paz, o la tala de árboles como los de la Corredera Capuchinos en un momento inadecuado, por no hablar de su inactividad en sus áreas de comercio o vivienda donde los vecinos no fueron ayudados en las solicitudes de Rehabilitación de la Junta», reprocha.

La concejala exige al alcalde que actúe en la Plaza Antonino «antes que el desastre ecológico sea mayor». Ayer se pronunció sobre este asunto el responsable de Servicios, Lucas García, quien acotó «que las obras se están desarrollando con normalidad».