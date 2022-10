Andalucía Por Sí considera «un caos» la planificación de aparcamientos en la ciudad

Nueva zona azul instalada en Colón. / J. C. G.

La portavoz municipal de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento, Encarna Camacho, considera que «el caos en la gestión de los aparcamientos» en la ciudad reducirá las visitas y afectará a su economía.

La edil andalucista cree que la decisión de poner zona azul en el Paseo Colón, la eliminación en la actualidad del aparcamiento gratuito del Parque Colón por obras, así como la intención de eliminar todos los aparcamientos del centro, «dejan a Andújar cada vez más sin sitio para aparcar, o al menos hacerlo de forma gratuita», deduce la edil de la oposición.

Camacho critica la solución que ha dado el Ayuntamiento ante la queja de los vecinos por la falta de aparcamientos, con la compra de suelo detrás del Parque de las Vistillas, «que es rústico y propiedad de más de 15 personas». Detalla que se debe hacer una segregación en la parcela porque hay una familia que no quiere vender. «Todo esto supone unas dificultades legales y urbanísticas que no son rápidas de resolver, por lo que no hay aún alternativas», considera.