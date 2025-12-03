Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

ENCARNA CAMACHO Y MANIFESTACIÓN DEL PASADO DÍA 9 DE NOVIEMBRE EN ANDÚJAR CONTRA LA PLANTA DE BIOGÁS QUE SE PRETENDE IMPLANTAR EN EL MUNICIPIO. GONZÁLEZ

Andalucía Por Sí- Andalucistas alerta del colapso de plantas de biogás en la provincia

POLÉMICA

La coordinadora territorial y portavoz en el Ayuntamiento de Andújar presentará una denuncia por la falta de planificación

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:46



La coordinadora territorial de Andalucía Por Sí -Andalucistas en Jaén y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Andújar, Encarna Camacho, ha denunciado la ... situación, «gravísima e insostenible» que atraviesa la provincia tras conocerse que Jaén acumula ya nueve expedientes de plantas de biogás y biometano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores



