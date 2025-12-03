Andalucía Por Sí- Andalucistas alerta del colapso de plantas de biogás en la provincia

La coordinadora territorial de Andalucía Por Sí -Andalucistas en Jaén y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Andújar, Encarna Camacho, ha denunciado la ... situación, «gravísima e insostenible» que atraviesa la provincia tras conocerse que Jaén acumula ya nueve expedientes de plantas de biogás y biometano.

Camacho ha afirmado que esta cifra demuestra, «una falta absoluta de planificación por parte del Gobierno andaluz» y un modelo energético «que está convirtiendo a la provincia en un territorio de sacrificio mientras los beneficios económicos se van fuera». Según la portavoz andalucista, la proliferación de proyectos no responde a ninguna lógica territorial, sanitaria ni ambiental, «sino a la barra libre que la Junta del Partido Popular ha abierto a las grandes promotoras, permitiéndoles avanzar sin estudios rigurosos y sin evaluación real del impacto acumulado».

La dirigente andalucista ha advertido de que Jaén se está convirtiendo en el vertedero energético del país, con proyectos idénticos que se repiten municipio tras municipio, fragmentados y tramitados de manera acelerada para evitar controles exhaustivos. «La provincia no puede absorber nueve macro plantas sin poner en riesgo su salud pública, su agricultura, su turismo rural y su paisaje», ha señalado.

Reacciones

Camacho ha destacado el creciente malestar social en la provincia, donde se multiplican asambleas vecinales, recogidas de firmas y movilizaciones ciudadanas. Andalucía Por Sí -Andalucistas está acompañando a las plataformas locales que han surgido en distintos municipios, ofreciéndoles información técnica, respaldo jurídico y apoyo político. «Esto no va de partidos, va de salud y de territorio, porque nuestro papel no es apropiarnos de nada, sino estar al lado de la gente que está defendiendo su tierra». La coordinadora territorial ha anunciado que el partido presentará una denuncia formal por la falta de planificación y la omisión de controles sanitarios asociados a la implantación masiva de estas plantas, basándose en informes científicos y en las irregularidades detectadas en diversos expedientes.

Camacho sostiene que la provincia de Jaén tiene unas características ambientales y agrícolas que hacen especialmente peligrosa esta concentración: la cercanía de las plantas a núcleos habitados, el tránsito constante de camiones cargados de residuos, las emisiones de compuestos irritantes y cancerígenos y la pérdida de valor de las viviendas y del suelo agrícola. «No es razonable, no es equilibrado y no es seguro», insiste.