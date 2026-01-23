Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

ENCARNA CAMACHO. ANDÚJAR IDEAL
El alcalde explicará todos los detalles en el transcurso de la semana que viene

Andalucía por Sí advierte que el proyecto de la planta de biometano ha caducado en Andújar

BIOGÁS ·

Su portavoz municipal avisa de que se ha cumplido el plazo para su declaración de Actuación de Interés Público, pero matiza que se va a seguir oponiendo

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 23 de enero 2026, 18:46

La portavoz municipal de Andalucía Por Sí -Andalucistas, Encarna Camacho, ha anunciado que la formación andalucista va a hacer todo lo posible para frenar el ... proyecto de planta de biometano que se pretende implantar en el término municipal, al considerar que presenta graves irregularidades urbanísticas y administrativas, «además de suponer una amenaza directa para la salud y la calidad de vida de los vecinos».

