Andalucía por Sí advierte que el proyecto de la planta de biometano ha caducado en Andújar

La portavoz municipal de Andalucía Por Sí -Andalucistas, Encarna Camacho, ha anunciado que la formación andalucista va a hacer todo lo posible para frenar el ... proyecto de planta de biometano que se pretende implantar en el término municipal, al considerar que presenta graves irregularidades urbanísticas y administrativas, «además de suponer una amenaza directa para la salud y la calidad de vida de los vecinos».

Encarna Camacho ha explicado que el proyecto pretende ubicarse en suelo no urbanizable, lo que exige obligatoriamente una Actuación de Interés Público (AIP) aprobada por el Ayuntamiento. «Se trata de una autorización excepcional, pensada únicamente para proyectos que acrediten un interés público real y que cumplan estrictamente con la legalidad urbanística».

Expira el plazo

La portavoz andalucista ha detallado que esa AIP tenía un plazo máximo de seis meses para ser resuelta, «un plazo que ha sido superado sin que el gobierno municipal haya actuado, generando una situación de inseguridad jurídica que no puede normalizarse». Por este motivo, Andalucía Por Sí – Andalucistas ha exigido formalmente que se certifique el estado del expediente y la caducidad del procedimiento.

«No estamos ante un simple retraso administrativo, sino con una inacción grave del gobierno municipal ante un proyecto que, sin esa autorización, no puede legalmente construirse donde se pretende», ha señalado Camacho. Desde Andalucía Por Sí -Andalucistas se subraya que no se puede tratar una macroinstalación industrial como si fuera un trámite menor, ni mirar hacia otro lado cuando existen dudas fundadas sobre su legalidad y su impacto. «No vamos a permitir que Andújar se convierta en territorio de sacrificio por la incapacidad o la falta de voluntad política del gobierno municipal», ha afirmado Camacho. La portavoz andalucista ha recalcado que la ciudadanía tiene derecho a saber qué está ocurriendo y a que se cumpla la ley.

Por otra parte, desde Gobierno Municipal se detalla que el alcalde, Francisco Carmona, va a informar a principios de la semana que viene en una comparecencia pública sobre la situación de este tema. Eso si, sepulta toda clase de pesimismo y vislumbra esperanza.