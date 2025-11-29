El alumbrado navideño gana en decoración y llega a más rincones del municipio

El pasado viernes por la tarde, la Plaza de la Constitución, fue el escenario escogido para el acto oficial de encendido del alumbrado extraordinario de ... Navidad, un evento que marca el inicio de una campaña navideña que será luminosa y extensa.

Numerosos vecinos y visitantes se congregaron para presenciar el arranque de una Navidad que este año supone un salto cualitativo y visual importante, como indicó el alcalde, Francisco Carmona. El despliegue preparado por el Ayuntamiento abarca más de 60 calles, plazas, avenidas, rotondas, altozanos y pedanías, «alcanzando por primera vez zonas que nunca habían contado con iluminación de esta magnitud», destacó el regidor.

El alumbrado incorpora 209 arcos luminosos LED, lo que supone 67 más que el año pasado, además de 25 motivos en farolas, tres letreros con el eslogan 'Feliz Navidad, un abeto transitable de 16 metros adquirido en propiedad, un abeto cónico de 13 metros, y siete conos de 10 metros distribuidos por diversos puntos de la ciudad. A ello se suma la instalación de figuras de gran formato como un oso gigante, una caja transitable, una esfera monumental, un oso con arco o un nacimiento LED, así como la decoración de 275 árboles con 3,8 kilómetros de cordón luminoso.

La Plaza de España se consolida como uno de los escenarios principales gracias a sus 410 metros de cortinas LED, 11 proyectores y la iluminación integral de todos sus edificios, incluido Correos, que este año se incorpora al conjunto. En total, se han instalado 350.000 puntos LED, con una potencia de tan solo 66 kW, garantizando un consumo reducido y eficiente pese al incremento del número de elementos. La ampliación del alumbrado llega también a las pedanías de Vegas de Triana, Llanos del Sotillo, La Ropera, Los Villares de Andújar, San José de Escobar y El Santuario, reforzando la voluntad del Ayuntamiento de que la Navidad esté presente en todos los núcleos de población. «Este año damos un paso adelante para que Andújar viva una Navidad más viva, más acogedora y capaz de dinamizar la actividad comercial y la convivencia en cada barrio», señaló Carmona.

Encendido especial

El acto tuvo un significado especial, ya que el encendido corrió a cargo de Jesús Lozano Labrador, uno de los empresarios más veteranos y queridos de la ciudad. A sus 86 años continúa al frente de Puertas Lozano, un negocio con más de seis décadas de historia. Su elección simboliza el reconocimiento del Ayuntamiento a una generación de emprendedores locales que, desde la década de 1940, han contribuido al crecimiento económico y social de Andújar. El propio Lozano fue el encargado de activar el botón que ha inauguró oficialmente la Navidad andujareña. El propio Jesús, no pudo ocultar su satisfacción, rodeado de los miembros del equipo de gobierno y de sus familiares más cercanos. «Ha sido una alegría ser el protagonista de alto tan bonito», dijo.

Actuación musical

Como cierre del acto, vecinos y visitantes disfrutaron en la Plaza de España de la actuación de 'Gospel It', un grupo formado por 20 voces profesionales procedentes del flamenco, el soul, el teatro musical, el jazz y el rock, con presencia en escenarios de toda España y en programas televisivos como La Voz o Tierra de Talentos. Su energía y armonía pusieron el broche final a una noche en la que Andújar inauguró la Navidad, en una jornada donde los comercios sacaron sus productos y objetos a la calle, en el marco del 'Black Friday'.