Alertan del colapso de los médicos de urgencias del Hospital Alto Guadalquivir

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

El Sindicato Médico de Jaén alerta de la situación que vive el servicio de Urgencias del Hospital Alto Guadalquivir, donde habla de un «colapso de la plantilla». Constata que a los profesionales se les ha impuesto un ritmo de trabajo disparatado, obligándoles a hacer de 240 a 260 horas mensuales. «Desgraciadamente esta organización ha terminado pasando factura y en la actualidad hay 6 médicos de IT como consecuencia de la sobrecarga de horas impuesta, a lo que hay que sumar la renuncia al contrato que otra médico ha hecho hace 48 horas».

Señala que la decisión de la dirección del centro de cerrar consultas del Servicio de Urgencias, «afectará directamente a la atención de los pacientes y extenuará aún más a los médicos que aún quedan sanos» y precisa que esta imposición de trabajo pretenden mantenerla hasta final de año, «por lo que incumplirán la normativa sobre salud laboral de los trabajadores en la Unión Europea».

El Sindicato Médico de Jaén apunta a la existencia de médicos dañados en su salud y en su vida personal, con sus familias sufriéndolo, «colapso de un Servicio que históricamente ha funcionado de manera perfecta y pacientes que sufren ya las consecuencias de esta gestión», por lo que demanda una dotación correcta de plantilla acorde con la actividad asistencial, que permita el disfrute de permisos y vacaciones que el SAS dispone para sus profesionales el cese imposición de ritmo de trabajo «dañino para la salud de los médicos y para la atención de los pacientes» y urge a la adopcación de soluciones eficientes a este grave problema asistencial que en ningún caso deben ser «parches asistenciales» que empeoren la calidad que siempre ha existido en este hospital, y pongan en riesgo la atención y la salud de los pacientes.

También pide una revisión de la dotación de plantilla estructural, «de ello depende la salud de los médicos, la viabilidad del Servicio de Urgencias y la atención a los pacientes», apostilla.