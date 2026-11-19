El alcalde, Francisco Carmona, ha anunciado a través de sus redes sociales la puesta en valor del yacimiento arqueológico del altozano Deán Pérez de Vargas. ... Lo ha hecho tras una reunión de trabajo que ha mantenido en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza con los consejeros de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo y José Antonio Nieto.

Unas excavaciones realizadas en el año 1989 en la zona , mostraron la existencia de dos torres, un paño de muralla musulmana y restos de un alcázar que tuvo la ciudad. En el año 2005 se realizaron labores de limpieza. Justo al lado, acaba de reformarse el torreón de la Fuente Sorda.

Nuevo hotel

En esta reunión, también se habló de la puesta en marcha de un nuevo establecimiento hotelero en la ciudad, justo al principio de la calle Ollerías y que está promovido por el grupo que gestiona la Casa Azul. Lindará también con la calle 22 de Julio y en su parte trasera con el casco histórico de la ciudad.

El primer edil y los consejeros también trataron el inminente inicio de las obras del conocido tradicionalmente como 'puente romano', una vez que concluyan las excavaciones arqueológicas que se están desarrollando en la actualidad y que datan su origen en el medievo.