Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnado en uno de los planes formativos puesto en marcha entre Consistorio y Junta de Andalucía. GONZÁLEZ

El alcalde de Andújar destaca que el paro se ha reducido desde junio de 2023 en más de 700 personas

Empleo ·

Los planes de formación, la implicación institucional y de los empresarios y el esfuerzo municipal son las claves que expone Francisco Carmona

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 8 de diciembre 2025, 18:05

Comenta

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha realizado una valoración muy positiva de la evolución del empleo en la ciudad desde la llegada del actual ... equipo de gobierno en julio de 2023.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  3. 3 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  4. 4

    Luca Zidane revive sus fantasma
  5. 5

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7

    Los seises de la Catedral danzan hoy ante la Inmaculada Concepción
  8. 8 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10

    Granada se llena de legendarios clásicos de la música esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El alcalde de Andújar destaca que el paro se ha reducido desde junio de 2023 en más de 700 personas

El alcalde de Andújar destaca que el paro se ha reducido desde junio de 2023 en más de 700 personas