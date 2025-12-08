El alcalde de Andújar destaca que el paro se ha reducido desde junio de 2023 en más de 700 personas

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha realizado una valoración muy positiva de la evolución del empleo en la ciudad desde la llegada del actual ... equipo de gobierno en julio de 2023.

Según ha destacado, «llevamos poco más de dos años gobernando en el Ayuntamiento de Andújar y la tendencia, los datos en cuanto al descenso del paro y la creación de empleo son positivos».

Desde julio de 2023 hasta noviembre de 2025, el paro en Andújar ha descendido en 758 personas, lo que supone una reducción de más del 21 %. «Estos son datos¡ objetivos y empíricos que muestran que las políticas de empleo que estamos impulsando están dando resultados claros y reales», ha subrayado el regidor.

El alcalde ha explicado que este descenso se debe fundamentalmente al trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento, que incluye los planes de empleo municipal, los cursos de formación para desempleados y las escuelas taller, así como la creación, por primera vez, de una Concejalía de Empresa, Industria y Logística, destinada a apoyar, asesorar y colaborar con empresarios y autónomos locales.

Carmona ha querido también reconocer «el compromiso, el esfuerzo y el trabajo de todos los empresarios y autónomos de Andújar, que son pieza fundamental en la creación de empleo y en la generación de oportunidades en nuestra ciudad».

El alcalde ha añadido que «podríamos decir que en Andújar se respira un cierto optimismo: nuestras empresas están creciendo día a día, pero aún nos queda mucho trabajo por hacer. Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando para continuar creando empleo y nuevas oportunidades, especialmente para los más jóvenes».

�� DATOS DE PARO EN ANDÚJAR – JULIO 2023 / NOVIEMBRE 2025

Paro registrado

● Julio 2023: 3.560 personas

● Noviembre 2025: 2.802 personas

● Descenso: −758 personas (−21,3 %)

Por sexos

● Hombres: de 1.050 a 802 (−248 / −23,6 %)

● Mujeres: de 2.510 a 2.000 (−510 / −20,3 %)