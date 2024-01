Y ahora...FITUR

Estamos que no paramos. Como el juego de la oca, de oca en oca y procurando no caer en ningún pozo. De la presentación oficial de Andújar Flamenca, nos fuimos, sin perder comba ni día, a Sevilla, a Simof, donde el stand de Andújar Flamenca- Diputación de Jaén ser realizó la presentación de la XII edición con la presencia de mas diseñadores, estilistas, influencer y artistas, por centímetro cuadrado, no hay metros para tanto, donde el certamen destacó como atractivo en SIMOF. Esos visitantes, como los de los sucesivos días, que además degustaron productos propios de la ciudad de Andújar, son en su mayoría participantes o asistentes a nuestra pasarela flamenca, y otros incluso futuros participantes.

Las tres Administraciones, Ayuntamiento, Junta y Diputación conjuntamente con la Cámara de Comercio Local, como no podía ser menos, saben que eso es promoción para Andújar y publicidad para ellos, por lo que procuran estar con la maquinaria a punto. Y de Sevilla, sin respiro alguno, de vuelta a la ciudad de Iliturgi, aunque algunos no sean de esa opinión, y nos encontramos con dos presentaciones de calado. La primera de ellas, la II Concentración Motera El Lince en la que el Ayuntamiento de Andújar y la asociación motera 'A Rebufo' se unen para recuperarla tras su celebración del año 2014. Más de un millar de personas se esperan que participen en este acontecimiento que se celebrará los próximos días 17 y 18 de febrero, en el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Enorme repercusión que para el turismo del municipio tendrá esta concentración, porque divulgará los encantos de la serranía. También los beneficios económicos que le reportará a Andújar La primera edición tuvo lugar en el año 2014 , gobernando el Ayuntamiento el PP. desde entonces no se ha vuelto a celebrar, hasta ahora que ha vuelto el PP al gobierno municipal, pretendiendo convertirla en la concentración invernal motera de Andalucía.

Y como no, la presentación oficial del CARTEL DE ROMERÍA 2024, que hay que llevar a FITUR y del que es autor, sino nos falla la memoria, por primera vez, el pintor iliturgitano Pedro Luis Aldehuela, miembro de una saga de una magnifica trayectoria en este mundo de la cartelería de Romería. El lienzo, ni que fuera por «encargo» de la política que desde la campaña electoral anuncio el actual alcalde Paco Carmona y que paso a paso va siguiendo la línea, «vender Andújar y su entorno», por supuesto sin olvidar el elemento principal que se anuncia que es la Romería en torno a la Patrona de la ciudad y de la Diócesis de Jaén, la Virgen de la Cabeza. El cartel, que es el pistoletazo de salida para la Romería de este 2024, conjuga elementos propios de la Romería, con monumentos de la ciudad y la flora y la fauna de nuestro Parque Natural, todo un compendio de lo que se quiere «vender» y sobre todo dar a conocer, además de un claro reclamo turístico.

Ha llegado la hora de que la Romería sea también la ciudad de Andújar. No podemos, como ha ocurrido en los últimos años, perder la idiosincrasia del viernes romero y no digamos ya el «paseíllo» del sábado. Si el Ayuntamiento se ha puesto las pilas, la Cofradía Matriz debe hacer otro tanto y olvidarse de comparaciones, que además de odiosas, porque las comparaciones siempre lo son, está demostrado que no han traído ventaja alguna al desarrollo de nuestra romería, en cuanto a la ciudad se refiere. No hay que echarle la culpa al tiempo, a la lluvia, en Abril aguas mil, cuando no ha caído. Hay que ser conscientes que la fiesta aunque la convoque la Cofradía Matriz, es de la ciudad y es Andújar la que debe «beneficiarse» de ella, porque es dinero de todos, dinero municipal el que se pone en ella; y no digo lo de invertir porque dicen que no lo es, pero sacar una cierta rentabilidad económica para los vecinos, no viene mal.Que los tiempos han cambiado, por supuesto que sí, por eso hay que cambiar también el punto de mira, sin cambiar la esencia, que es una romería en torno a la devoción de la Virgen de la Cabeza.