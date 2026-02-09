Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Vecinos comprobaban el pasado jueves el estado de la mota del río a la altura del campo de fútbol. JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

Agua y verdad

OPINIÓN ·

Las obras realizadas en el cauce del río Guadalquivir a su paso por la localidad han servido

ISABEL RECA

ALTOZANO

Lunes, 9 de febrero 2026, 13:04

Comenta

No estamos para jugar. Quienes pacientemente me siguen en este espacio saben de mi opinión con respecto a las redes sociales, no es la del ... presidente Sánchez, pero si considero que se hace, en algunos casos, mal uso de ellas, incluso, tristemente, medios de información y nunca es bueno, menos en los días que estamos viviendo, con el agua, literalmente al cuello.

