Agua y verdad

No estamos para jugar. Quienes pacientemente me siguen en este espacio saben de mi opinión con respecto a las redes sociales, no es la del ... presidente Sánchez, pero si considero que se hace, en algunos casos, mal uso de ellas, incluso, tristemente, medios de información y nunca es bueno, menos en los días que estamos viviendo, con el agua, literalmente al cuello.

Televisión, radio o prensa escrita nos vienen dando información puntual y veraz de lo que viene ocurriendo en nuestro país, pero muy especialmente en nuestra Comunidad Autónoma, Andalucía. No se puede pues, ni se debe utilizar el canal de difusión de las redes sociales para difundir falsas informaciones que llevan o pueden llevar a crear un estado de ánimo o lo que es peor a una situación de desasosiego, incluso entre empresarios e industriales de una zona determinada. Fue lo ocurrido en la tarde-noche del pasado sábado en la ciudad de Andújar y las redes sociales.

Llámese Inteligencia Artificial, habilidad o lo que quieran, no podemos aprovecharnos de la ignorancia, en ese terreno de la mayoría de la ciudadanía para subir unas imágenes, que sólo fijándote en pequeños detalles, descubrías su falsedad, para ofrecer un estado de inundaciones en zonas donde no existían. Hay que darse con un canto en los dientes, cuando a estas altura de la situación meteorológica que estamos viviendo, (es domingo por la mañana cuando escribo estas líneas), la ciudad de Andújar y sus pedanías no han sufrido grandes catástrofes, salvo pequeñas excepciones. No entiendo de obras hidráulicas, ni soy asidua de 'la mota', pero estoy en condiciones de afirmar, por documentación de entonces, que en el año 2010, con bastante menos cantidad de agua caída, las inundaciones fueron patentes y potentes.

Está claro, pues, que las obras realizadas en el cauce del río Guadalquivir a su paso por la localidad han servido. Me es indiferente la Administración autora y si lo ha hecho en compañía o no de otra u otras, lo que sí es una realidad es que la Institución Municipal del gobierno de turno han hecho que fueran posible; como las cosas de palacio van despacio y nunca mejor lo de Palacio, por Municipal, a saber cuándo se iniciaron los acuerdos y negociaciones para integrar el río en la ciudad, pero lo poco, siempre será poco, o mucho que se ha hecho, permítaseme que vuelva a decir que a domingo por la mañana, ha servido y mucho. El polideportivo está intacto, (no sé yo si con cubos para las goteras), las pistas de atletismo integras y los industriales de la Puerta de Córdoba tranquilos. Lo que no significa que las instituciones hayan bajado la guardia, ni vayan hacerlo y que incidencias, como caídas de cornisas haya habido, pero de ahí a lo publicado en las redes sociales, sobre determinadas zonas…

Lo que sí, La Corporación Municipal reclama a la CGH la limpieza en el arroyo Mestanza que representa un peligro para los habitantes del entorno a través de una moción institucional que presentada por el grupo municipal IU-Podemos exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la limpieza permanente del embovedado del arroyo Mestanza y de la vegetación del resto de arroyos, historia tan antigua, como la de las inundaciones en la ciudad. Esta petición viene fundamentada ante el peligro que puede desencadenar una gran avalancha en la cabecera del arroyo donde se almacena mucha agua y pasa a la altura de casas en la zona de la Pontanilla, La concejalía de Medio Ambiente ejecutó a finales de 2025 una actuación de mejora y mantenimiento del arroyo Mestanza, con el objetivo de optimizar su comportamiento hidrológico que está funcionando en estos días de lluvia, al igual que las alcantarillas que andan más limpias que en otros periodos de lluvias.

Y lo que también debiera exigir la Corporación es a los vecinos cuyas casas el mantenimiento deja mucho que desear, la obligatoriedad de ofrecer una seguridad. No se puede, ni debe consentir que en pleno radio de la zona del Centro Comercial Abierto, peatonal y junto a establecimientos comerciales, día si y día también, nos encontremos con caídas de elementos de sus fachadas, con el consiguiente peligro para los viandantes.