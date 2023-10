Que tendrá el agua cuando la bendicen o cuando la suben de precio. Resulta curioso que el tema agua viene siendo noticia de primera mano desde hace meses con el tema de la sequia. En los últimos días, las lluvias caídas la han llevado también a ser noticia de portada en todos los ámbitos, local, provincial, regional y nacional, con la subida, aunque mínima, de los embalses,

A nivel local, no iba a ser menos y se ha convertido en el tema de bate político y algo menos social, o al menos eso es lo que se percibe a nivel de calle. La presentación de las ordenanzas fiscales en este mes de octubre, previo a los presupuestos municipales de 2024, que lo harán en noviembre, según el gobierno municipal, en fecha y hora para que entren en vigor el día 1 de enero, ha llevado al primer gran enfrentamiento entre el gobierno local del PP y la oposición, formada por el resto de partidos, aunque con matices.

El PP, por voz de su alcalde Paco Carmona y del edil de Economía Manuel Fernández, nos encontramos con un proyecto de ordenanzas que cuenta con el apoyo unánime de tasas y bonificaciones, a excepción de la subida del recibo del agua, que lo hará en un 10 por ciento. La 'impronta social' de estas ordenanzas que ve el equipo de gobierno, queda matizada por el agua, según la oposición política. Congeladas el resto, salvo la subida del IPC en los servicios cedidos a empresas, como el cementerio o la piscina cubierta, los populares hablan de ejercicio de transparencia y coherencia, al entender que se le ha dado tiempo a los grupos políticos y recogen todas las enmiendas que ha ido presentando cuando el PP estaba en la oposición. La maledicencia de las redes sociales ha hecho que aparezca una tergivesación con respecto a las casetas de feria y su bonificación. Si bien la ordenanza contempla que disfrutaran de ella todas aquellas asociaciones que no sean lucrativas, pero no así los partidos políticos, las redes han hecho aparecerlos como también beneficiarios; pues no, tendrán que pagar.

En cuanto al tema agua, que no la bendicen, sino que suben el recibo, el argumento está en que en los ocho últimos años, pese a haber subido el IPC un 22%, el anterior Gobierno municipal no ha subido las tasas de suministro de agua potable, alcantarillado, depuración, recogida de basura y compostaje, conocidas como el canon del agua, lo que ha provocado un déficit en el servicio del agua que podría llegar hasta el millón de euros. Eso sí se ha elevado el tope hasta los 25 metros cúbicos y se han ampliado las bonificaciones. Aun así, la oposición cree que no es momento.

IU-Podemos lo achaca a las dificultades económicas que sufren las familias, consecuencias del covid y las guerras, aunque reconoce que hay que equilibrar el coste del servicio. La andalucista opta por exigir un mayor control a la empresa que la gestiona, aunque sí que está de acuerdo con las bonificaciones marcadas. Vox habla de subida gradual y también demanda a la empresa concesionaria a que reajusté los precios (a veces se viene a la memoria cuando este era un servicio municipal y no fue el PP precisamente el que lo privatizó). El PSOE dice que al no ir acompañadas las Ordenanzas de los Presupuestos no se sabrá el impacto de estas Ordenanzas y tampoco considera que sea el momento de equilibrar el coste del servicio del agua, lógico y normal cuando el recibo se paga a la Diputación, debiéndose a la empresa más de 500.000 euros, fruto del 'café para todos, que se aplicó los últimos ocho años por el PSOE, y que según el actual gobierno del PP es injusta . De nuevo serán los 'valientes' emprendedores quienes se beneficiarán de la tasa por apertura de un establecimiento o los 'sufridos' baristas, que verán reducida al cincuenta por ciento la ocupación de la vía publica, ya que tras la pandemia nos hemos acostumbrado a consumir en la calle, donde con los años hemos pasado de estar prohibido a ser incluso, las terraza, lugar de comidas.

Y mientras todo esto ocurre entre la clase política, en lo social, resurge la lucha por el renacer de centro histórico y comercial iliturgitano para que la Plaza Vieja y su entorno recuperen el esplendor y la actividad perdidas, con propuestas concretas, tanto al Ayuntamiento, como a la Cámara de Comercio, empezando por la mejora de iluminación en sus calles y plazas y el adecentamiento de los locales vacios. ¡Ay de aquella calle San Francisco de antaño, con su bar Bolero¡.