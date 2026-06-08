El agente José Gregorio es eterno

La ciudad recordará para la posteridad al agente José Gregorio López Aguilera poniendo su nombre a la calle de la Jefatura de la Policía Local, ... en reconocimiento a la trayectoria profesional y humana del agente, fallecido prematuramente, a causa de una grave enfermedad en febrero de 2020 tras 25 años de servicio donde ha dejado una impronta indeleble por su sencillez, compañerismo y una inquebrantable vocación de servicio público.

El homenaje, promovido por la concejalía de Participación Ciudadana, contó este lunes con la presencia del alcalde, Francisco Carmona, miembros de la Corporación Municipal, mandos y agentes de la Policía Local y representación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, agentes del Parque Comarcal de Bomberos de Andújar, integrantes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, así como familiares, amigos y compañeros de José Gregorio, que quisieron acompañar a su viuda e hijos en un acto cargado de emoción y recuerdo.

Durante su intervención, el alcalde destacó que este reconocimiento, «es un acto de justicia y de memoria hacia una persona que dedicó una parte importante de su vida al servicio de los demás y de su ciudad». La ubicación elegida para esta denominación posee un especial simbolismo, al encontrarse junto a la Jefatura de la Policía Local. El regidor recordó también la huella que José Gregorio dejó entre quienes compartieron con él años de trabajo y amistad, subrayando que, «fue un compañero, un profesional ejemplar y una persona que afrontó con enorme valentía una enfermedad que truncó su vida demasiado pronto».

El flamante inspector-jefe de la Policía Local de la ciudad, Julián Navarro, quien acaba de sustituir a Miguel Soria por jubilación, -también presente en el acto-, señaló que el descubrimiento de esta placa no es solo un acto protocolario, «porque el callejero de Andújar incorpora a un hombre que se afanó en la mejora del bienestar de su ciudadanía y la ciudad tendrá la oportunidad de recordar para la posteridad a un compañero de una gran valía humana, porque detrás de su traje había un corazón extraordinario», constató Navarro es unas palabras plenas de añoranza y de sinceridad. «Su empatía natural convertía cualquier conflicto en entendimiento», rememoró el jefe de la Policía Local.

Ejemplo de humildad

La viuda de José Gregorio, Lourdes, tuvo palabras de agradecimiento para las personas que organizaron este homenaje. «Nunca imaginaría que José Gregorio formaría parte de nuestro paisaje urbano por su vida ejemplar que merece ser recordada porque su grandeza radicó en su humildad y la sencillez y su entrega silenciosa», señaló. De ahí como resaltara su viuda, José Gregorio se convirtió en el maestro de sus compañeros, «exponía su corazón en los pequeños detalles y su familia fue su brújula y su prioridad absoluta por lo que es nuestra luz y nuestro guía», subrayó emocionada. Ya en vida tuvo reconocimientos por todos estos valores humanos y profesionales.

El hijo de José Gregorio, Lucas, también rescató recuerdos como los paseos por la sierra de Andújar, las visitas a la policía y aquellos helados de chocolate y fresa con los que disfrutaba en compañía de su padre, «pero lo que más se me quedó grabado es los valores de valentía y respeto que me inculcó», indicó.

Tras las palabras institucionales, tuvo lugar el descubrimiento de la placa identificativa de la calle, un momento especialmente significativo para su familia y para los miembros del cuerpo policial, que desde verán reflejado el nombre de su compañero en el entorno de trabajo que compartieron durante años. Con este acuerdo, aprobado por unanimidad por el Ayuntamiento, el nombre de José Gregorio López Aguilera queda incorporado al callejero de Andújar como muestra permanente de reconocimiento a su trayectoria personal y profesional.