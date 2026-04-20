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Los responsables del colectivo posan con la publicación. ANDUJAR IDEAL

Afa Andújar lanza su nueva revista 'Alzheimer Hoy' que sensibiliza de la enfermedad

SALUD ·

La publicación se asoma a las nuevas tecnologías, aborda el tratamiento con nuevas tecnologías y quiere acabar con el estigma social

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 20 de abril 2026, 12:25

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La Asociación Afa Andújar lanza su nueva revista trimestral 'Alzheimer Hoy'. Este nuevo proyecto acercará los diferentes aspectos que rodean a la enfermedad de Alzheimer ... a toda la población. La publicación nace con la idea de promover el conocimiento y concienciar sobre la enfermedad para así ayudar a eliminar el estigma social.

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Afa Andújar lanza su nueva revista &#039;Alzheimer Hoy&#039; que sensibiliza de la enfermedad