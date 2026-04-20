Afa Andújar lanza su nueva revista 'Alzheimer Hoy' que sensibiliza de la enfermedad

La Asociación Afa Andújar lanza su nueva revista trimestral 'Alzheimer Hoy'. Este nuevo proyecto acercará los diferentes aspectos que rodean a la enfermedad de Alzheimer ... a toda la población. La publicación nace con la idea de promover el conocimiento y concienciar sobre la enfermedad para así ayudar a eliminar el estigma social.

Dentro de la revista se encuentra información sobre la enfermedad, artículos científicos sobre diferentes aspectos del alzheimer, sobre las diferentes disciplinas que trabajan en torno a esta patología como el trabajo social, psicología, fisioterapia o el voluntariado.

Con esta publicación trimestral Afa Andújar pretende dar un paso más en la excelencia en el trabajo del colectivo que se ha convertido un referente en la utilización de las nuevas tecnologías en la provincia de Jaén y Andalucía. Además, posee el Certificado de Buenas Prácticas en Terapias No Farmacológicas en las AFAS otorgado por la ConFeAFA y la ACSA, Agencia de Calidad Sanitarias de Andalucía.

La revista se podrá adquirir de forma gratuita en farmacias, centros de Salud y establecimientos colaboradores.