Actos y cultos

ISABEL RECA ALTOZANO Martes, 25 de marzo 2025, 12:37

El titulo del espacio de hoy bien pudiera parecer el del programa de cualquier hermandad de pasión o gloria, que se hacen públicos por estas fechas, pero no. Se trata nada más y nada menos que del epígrafe que en estos días define a la ciudad de Andújar. Cuando por circunstancias del calendario eclesiástico ocurre que Semana Santa es la anterior a Romería, esto es así y se entremezclan anuncios y celebraciones, sin llegar a interferir unos con otros. Si a ello se le añade que la celebración del día del Patrón San Eufrasio está a la vuelta de Romería, pues todo completo.

A partir de esta semana escaparates y establecimientos, trío de carteles: Semana Santa, Romería y San Eufrasio, a los que algún que otro comercio habrá de añadir el de la hermandad semana santera o peña romera de compromiso. Mientras en los templos se celebran los triduos en honor de sus titulares, con todo el boato que para sí quisieran los cultos puramente eclesiástico, con las asistencia de esos hermanos cofrades fervorosos, la antigua iglesia de Santa Marina que ya no está para cultos acoge presentaciones, como en esta semana la del cartel anunciador de las fiestas patronales de San Eufrasio, obra de Juan Manuel Castro, que ha mostrado su orgullo por su condición de etnia gitana, precisamente en el año que se conmemora el 600 aniversario de la llegada de los primeros gitanos a España y el diseño ha correspondido a Juan Luis Aldehuela; curiosamente recoge la doble titularidad del Santo Patrono, en su calidad de diocesano y de la ciudad de Andújar. A su vez, se hizo pública la presentación de la pregonera, Mercedes Fernández Arco, dispuesta a entrar en el libro de los Güines, con hacer doblete, pregonera de los dos patronos, la Virgen de la Cabeza (Romería) y San Eufrasio, además de añadir su condición de mujer, primera en la historia de la ciudad.

Como no era cuestión de mezclas, la Casa de la Cultura fue el centro elegido para presentar el Pórtico de Romería, esa antesala entre Ayuntamiento y Cofradía Matriz, donde se mezclan conferencias, poesía y música, junto a los galardones romeros que otorga la institución municipal y el que otorga la Matriz con motivo de su anual revista, para terminar con el Pregón Oficial de Romería que este año y por razones lógicas, vuelve a la tarde dedomingo, dado que el Resucitado recorrerá, en la mañana la calles de la ciudad, mientras también las banderas de la Matriz realizaran su segunda salida en convite a la Romería y al mediodía se bendecirá el caballo romero. A partir de ahí, todo Romería, como pasada esta, solo San Eufrasio. Este año y si el tiempo no lo impide, se intentará que el sábado del paseíllo y subida al Santuario, la Misa de Romeros sea de campaña, en el Parque de Colón.

Pero no sólo en organizar fiestas se trabaja. Una iniciativa promoverá la reforestación de la zona afectada por el fuego en la sierra para regenerar el enclave con la técnica ancestral de bombas de semilla. La Casa Sáez de Tejada, la que habitara en su día la escritora iliturgitana Francisca Cristina Sáenz de Tejada y Orti, quien, bajo el seudónimo de Gracián Quijano, que destacó en la literatura de la década de los años 40 y 50 del siglo XX .ha sido motivo de la firma de un convenio, por parte del alcalde, para la realización de actividades en este histórico edificio El Ayuntamiento de Andújar reafirma con ello su compromiso con la conservación y divulgación del legado histórico, entendiendo que el patrimonio cultural no solo es un recurso económico, sino también un elemento clave para la identidad y cohesión social de la comunidad permitirán a la ciudadanía conocer más sobre la identidad de la escritora.

Y comobroche final, no exento de polémica en las redes sociales, la entrega de una réplica de la medalla de Alcaldesa Perpetua, por parte del Ayuntamiento a la imagen de la Virgen de la Cabeza de la ermita, en la que se ha tardado nada más y nada menos un alcalde 116 años de darse cuenta que no la tenía, cuando son centenares de devotos los que cada día pasan por su ermita y sí que ostenta la vara de alcaldesa. Las redes sociales han servido, a los llamados puristas cofrades-políticos para denostar una decisión que se ha hecho oficialmente entrega a la Cofradía el Día del Patronazgo de la ciudad y se le impondrá a la imagen en la sabatina del día 29. Y si doctores tiene la Iglesia, en este caso la diocesana, que ha dado su visto bueno, pues no hay «doblete».