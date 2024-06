Las actividades del Día del Orgullo LGTBI se trasladan a la piscina de Andújar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Lunes, 24 de junio 2024, 13:06 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El Ayuntamiento ha organizado una actividad dinamizada con música, animación y juegos en la piscina municipal para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra cada 28 de junio y que este año se presenta bajo el lema 'Por el respeto a la diversidad sexual, yo me lanzo a la piscina'.

El concejal de Bienestar, Familia e Igualdad, Manolo Mezquita, c concretó en la presentación que ese día se permitirá el acceso gratuito a la piscina a partir de las 16:30 horas hasta completar aforo ynla actividad tendrá lugar desde las 17:00 a las 19:00 horas. En esa jornada se espera que cientos de personas participen en esta actividad.

La actividades de dinamización se realizarán en distintos puestos, ubicados por todo el recinto e incluirán juegos de relevos con globos de agua, juegos de orientación o aerobic con música, entre otras. A lo largo de la tarde se repartirán 300 churros de colores y, para terminar, los cientos de participantes realizarán un baile y formarán la bandera del Orgullo en la piscina.

Manolo Mezquita ha anunciado que su área municipal ha contado con los colectivos de la ciudad y quiere hacer partícipe a mayor número de ciudadanos en la concienciación en el respeto a la diversidad sexual, por lo que la actividad se hace al aire libre, y además, en un recinto, como el es de la Piscina Municipal, muy frecuentado estos días por los vecinos del municipio.

Críticas

Varios grupos políticos han criticado la organización de esta actividad. Vox Andújar considera que la libertad y los derechos que reconoce la Constitución, así como la igualdad de su artículo 14, son independientes a la orientación sexual, por ello no compartimos los actos de un movimiento político LGTBI que pretende colectivizar a una parte de los españoles. «Por respeto a la igualdad de todos los españoles, no compartimos la actividad 'Yo me lanzo a la piscina' organizada por el Ayuntamiento».

Por otra parte, la portavoz municipal de Andalucía por Sí, Encarna Camacho, señala que esta actividad pretende ridiculizar el colectivo gay. «Es un menosprecio total porque se pintan de los colores de la bandera LGTBI los churros que emplean los niños en la piscina, «cuando este colectivo está representado por muchas personas de varios sectores de la sociedad, como directivos de empresas, o cualquier profesional que no podrá acerccarse a tirarse a la piscina a las cuatro y media de la tarde, a una hora inapropiada con mucho calor». Camacho dice apoyar al colectivo LGTBI desde su formación, pero considera que los organizdores de la actividad no creen en sus derechos, al considerar que es frívola la actividad programada para el día 28 de junio.