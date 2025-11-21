Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Emilio Rodríguez, Antonio Galiano, Javier Quirós y Manuel Fernández. ANDÚJAR IDEAL

Una actividad orienta a la ciudadanía a defenderse ante los episodios de inundaciones

MEDIO AMBIENTE ·

Una mesa redonda, dentro del proyecto Abrazando el Guadalquivir desvela los riesgos y da las pautas para mitigarlos

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:04

La concejalía de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible celebró el pasado miércoles por la tarde, en la sala de caballerizas del Palacio de los Niños ... de Don Gome, una jornada especial dedicada a la gestión y prevención de inundaciones, un encuentro abierto al público orientado a difundir el conocimiento técnico, normativo y operativo sobre este tipo de emergencias, de sobra conocidas en el municipio.

