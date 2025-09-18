Abren los locales juvenil de ensayo en Andújar

El Ayuntamiento pone a disposición de los grupos locales espacios gratuitos, equipados y seguros para el fomento del talento musical

ANDÚJAR IDEAL ANDÚJAR Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:50 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Andújar ha inaugurado los nuevos locales de ensayo juvenil, un proyecto largamente esperado por los grupos locales que ya pueden disponer de estas instalaciones de forma gratuita. Tras dos años de trabajos de adecuación y mejoras técnicas, los espacios están preparados para acoger a las formaciones musicales del municipio en condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad y equipamiento.

El concejal de Juventud, Emilio Rodríguez, ha destacado que «estos locales suponen un compromiso cumplido con nuestros jóvenes y con los colectivos musicales de Andújar. Hemos trabajado intensamente para poner en marcha un espacio digno, seguro y funcional que permita a los grupos desarrollar su talento en las mejores condiciones posibles».

Durante el proceso de adecuación se han corregido deficiencias detectadas en instalaciones previas, incorporando mejoras en seguridad, accesos mediante detectores de huella y climatización de las salas. Asimismo, se han habilitado elementos básicos como batería y mesa de mezclas para facilitar los ensayos.

Por su parte, el concejal de Nuevas Tecnologías, Antonio Torres, ha subrayado la inversión realizada, que supera los 15.000 euros en fibra óptica, cámaras de vigilancia y sistemas de control de acceso. «Hablamos de una apuesta real por el talento local. Más de 14 grupos han participado ya en nuestras ferias y eventos, y ahora disponen de un espacio permanente para seguir creciendo. Como músico sé lo difícil que es encontrar un lugar para ensayar; hoy damos respuesta a esa necesidad con hechos, no con palabras», señaló.

Los locales cuentan con un reglamento de uso que los grupos deberán cumplir para garantizar el correcto aprovechamiento de las instalaciones. Entre los requisitos se encuentran:

Uso responsable de los equipos y espacios.

Respeto a los horarios establecidos.

Cumplimiento de las normas de seguridad y acceso.

En representación de los jóvenes, Cayetano García, miembro del grupo local «Los Calcaos» ha expresado su satisfacción: «Para nosotros significa muchísimo disponer de este espacio, porque en cualquier cochera o garaje ensayar era imposible por las molestias a los vecinos. Aquí podemos desarrollar nuestra música en condiciones adecuadas y de manera gratuita».

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Andújar reafirma su compromiso con la juventud y con la promoción de la cultura local.

Los grupos interesados deben ponerse en contacto con la concejalía de Juventud o a través de la web del Ayuntamiento.