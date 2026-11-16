Unos 500 escolares resaltarán el Día Mundial de la Infancia

El Ayuntamiento celebrará mañana miércoles día 18 de noviembre, una jornada especial con motivo del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 ... de noviembre. La actividad tendrá lugar en el Pabellón Ferial, en horario de mañana, y contará con la participación prevista de alrededor de 500 alumnos y alumnas de primero y segundo de Educación Primaria de los distintos centros educativos de la ciudad.

La iniciativa se plantea como una jornada lúdico-educativa en la que los escolares podrán conocer, aprender y experimentar los derechos y deberes de la infancia mediante propuestas participativas que combinan formación y diversión. Entre las actividades programadas destacan representaciones teatrales sobre los derechos y obligaciones de los niños y niñas, talleres de manualidades, diferentes actividades infantiles y una zona de ocio y recreo con atracciones.

Como preparación para esta jornada, el Consistorio ha distribuido previamente entre los centros educativos material didáctico específico sobre los derechos y deberes de la infancia. Los equipos docentes están trabajando estos contenidos en las aulas para favorecer la reflexión del alumnado sobre la importancia de conocer sus derechos y asumir también sus responsabilidades.

La programación continuará los días 21 y 22 de noviembre, cuando Andújar acogerá los IV Encuentros Provinciales de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia de la provincia de Jaén. La ciudad recibirá durante ese fin de semana a cerca de 80 participantes, niños, niñas y adolescentes procedentes de distintos municipios jiennenses, que compartirán experiencias y participarán en diferentes dinámicas de trabajo centradas principalmente en la identidad en el mundo digital.

Espacio de convivencia

Este encuentro provincial permitirá generar un espacio de convivencia, intercambio y participación entre los representantes de los distintos consejos locales, dando protagonismo a la infancia y la adolescencia en cuestiones que afectan a su presente y su futuro.

En este ámbito de participación infantil y juvenil, el Ayuntamiento de Andújar ha aprobado recientemente en el pleno de la Corporación Municipal la modificación del reglamento del Consejo Local de Infancia, que pasa a denominarse Consejo Local de Infancia y Adolescencia de Andújar.