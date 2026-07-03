Más de 3.000 personas acuden a la programación del Teatro Principal de Andújar

La programación teatral desarrollada en Andújar durante el primer semestre del año ha registrado un balance muy positivo, con más de 3.000 espectadores que ... han pasado por el Teatro Principal desde su reapertura el pasado mes de marzo.

La concejal de Cultura, Azucena Cepedello, ha destacado la excelente acogida que han recibido los espectáculos programados durante estos meses. «Es bastante satisfactorio poder decir que más de 3.000 personas han pasado durante este poco menos de semestre por el teatro, respondiendo con una gran acogida a todos y cada uno de los espectáculos que se han programado», ha señalado.

La actividad cultural en el Teatro Principal se retomó el 6 de marzo tras varios meses de cierre debido a las obras de mejora realizadas en el edificio, que han permitido renovar el sistema de climatización y acometer una reforma en la zona del recibidor. La reapertura tuvo lugar con la representación de una ópera, dando inicio a una programación que ha combinado diferentes disciplinas escénicas y formatos.

Cepedello ha valorado especialmente la calidad de las propuestas presentadas durante este periodo, destacando que el municipio continúa formando parte del programa estatal Platea, una herramienta que facilita el acceso a producciones de mayor nivel artístico. Además, ha recordado que Andújar ha renovado recientemente su participación en este programa, lo que permitirá seguir ampliando las posibilidades de programación y acceder a espectáculos de mayor relevancia dentro del circuito nacional.

Novedades

Entre las novedades de esta temporada destacado la celebración del Festival de Risas por Andújar, desarrollado durante el mes de mayo. Cada fin de semana, distintos monologuistas han pasado por el escenario del Teatro Principal, obteniendo una respuesta muy favorable por parte del público y consolidando una nueva propuesta cultural dentro de la agenda municipal. «La programación ha mantenido su carácter diverso y dirigido a todos los públicos, incorporando comedias, dramas, ópera, danza, musicales y espectáculos familiares», ha apostillado Cepedello en su balance.