Rosa Sola posa con el cartel que anuncia las actividades. A, A,.

El 25-N reforzará en Andújar el compromiso institucional y ciudadano frente a la violencia de género

DÍA CONTRA EL MALTRATO ·

La Concejalía de Mujer e Igualdad impulsa un programa amplio y coordinado para reforzar la prevención y sensibilización contra la violencia hacia las mujeres

ANDÚJAR IDEAL

Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:26

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Mujer e Igualdad, ha presentado la programación municipal con motivo del 25 de noviembre, Día ... Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha en la que se refuerza el compromiso institucional y ciudadano frente a cualquier forma de violencia de género.

