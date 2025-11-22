El 25-N reforzará en Andújar el compromiso institucional y ciudadano frente a la violencia de género

El Ayuntamiento de Andújar, a través de la Concejalía de Mujer e Igualdad, ha presentado la programación municipal con motivo del 25 de noviembre, Día ... Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una fecha en la que se refuerza el compromiso institucional y ciudadano frente a cualquier forma de violencia de género.

La concejala de Mujer e Igualdad, Rosa Sola, ha subrayado la relevancia de esta jornada, recordando que se trata de «una fecha que nos recuerda la necesidad urgente de seguir trabajando desde todos los ámbitos para erradicar la violencia que sufren miles y miles de mujeres».

Acto institucional y actividad central

El acto institucional se celebrará el 25 de noviembre, a las 9:30 horas, en el edificio de Santa Marina. La lectura del manifiesto la realizará la pintora Fina Checa, autora también de la obra que ilustra el cartel oficial de la campaña, cuya imagen —destacó la concejala— «refleja serenidad, refleja fuerza y esperanza y nos ayuda a transmitir el mensaje de este día».

Tras el acto, se desarrollará la actividad central del programa: la tercera edición de «El túnel de la violencia tiene salida», una propuesta teatralizada compuesta por cinco escenas que representan distintas formas de violencia, incluidas aquellas que suelen pasar desapercibidas o normalizarse. Además, se presentarán los recursos municipales disponibles para el acompañamiento, protección y fortalecimiento de las víctimas.

El Ayuntamiento refuerza este año el enfoque educativo, con talleres destinados a todos los centros de Primaria, Secundaria y Bachillerato del municipio. Estas acciones abordarán la corresponsabilidad, el respeto, la igualdad y la prevención de la violencia. También se incorporará un escape room pedagógico que permitirá al alumnado identificar señales de violencia y comprender la importancia de pedir ayuda.

La programación se extiende a la ciudadanía adulta y personas mayores, con talleres específicos sobre control, agresión, violencia psicológica y otros comportamientos arraigados que se pretende erradicar. Sola recordó que «la sensibilidad no termina en el aula, debemos llegar a todas las edades y a todos los ámbitos de la ciudadanía».

Colaboración con asociaciones y entidades

La concejala expresó un agradecimiento especial a todas las entidades implicadas, reconociendo la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; el personal sanitario del Hospital Alto Guadalquivir y los centros de salud locales; Protección Civil; y el Área de Servicios Sociales Comunitarios, que incluye el Centro Municipal de Información a la Mujer.

También destacó la contribución de asociaciones y vocalías de mujeres del municipio y sus pedanías, por su compromiso y trabajo continuado durante todo el año. El programa incorpora actividades organizadas por colectivos locales, entre ellas la conferencia impartida por la Asociación de Mujeres Progresistas IRIS; un taller de gestión emocional promovido por Libélula Doradas; la presentación del Certamen de Cortos Miradas de Mujer, a cargo de Violetas de Izquierda; y la clausura de la exposición Ser Mujer, organizada por Andrusha con la colaboración de la Escuela Oficial de Idiomas.

Rosa Sola cerró la presentación reafirmando la continuidad del trabajo municipal porque consideró que lLa lucha contra la violencia de género no se limita al 25 de noviembre. «Seguiremos trabajando todos los días del año para que ninguna mujer sesienta sola y para que puedan contar con una red de apoyo sólida, cercana y profesional.» El Ayuntamiento de Andújar invita a la ciudadanía a participar activamente en todas las actividades programadas y anima a los medios de comunicación a contribuir a su difusión, reforzando así el mensaje de unidad frente a la violencia contra las mujeres.