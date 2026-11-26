La concejalía de Mujer e Igualdad conmemoró el 25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con un acto ... institucional y una actividad de sensibilización bajo el lema 'El túnel de la violencia tiene salida', una iniciativa que buscó visibilizar las distintas manifestaciones de esta violencia y trasladar un mensaje de apoyo y esperanza a las mujeres que la sufren.

La convocatoria estuvo presidida por el alcalde, Francisco Carmona, acompañado por miembros de la Corporación Municipal y representantes de los grupos políticos, así como a integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales sanitarios, Servicios Sociales, Protección Civil y asociaciones de mujeres, que también ponen su grano de arena en la lucha contra la violencia de género.

La concejal de Mujer e Igualdad, Rosa Sola, abrió el acto destacando la importancia de mantener el trabajo de prevención y concienciación durante todo el año, más allá de las fechas señaladas. En este sentido, puso en valor las actividades educativas y de sensibilización que impulsa el Ayuntamiento para llegar a distintos sectores de la población, promover la igualdad y contribuir a identificar comportamientos de control y violencia que en ocasiones permanecen ocultos.

Sola explicó que la actividad 'El túnel de la violencia tiene salida' pretendió trasladar un mensaje directo a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia: «No están solas y cuentan con recursos y profesionales preparados para acompañarlas en el proceso de recuperar su libertad y comenzar una nueva vida», constató la edil de Mujer.

Lectura del manifiesto

La lectura del manifiesto, con motivo del 25-N, corrió a cargo de Pepi López, en representación de la vocalía de Mujer de la asociación Anduxar, un manifiesto que fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Andújar en su última convocatoria, donde abogó por un esfuerzo conjunto e todas las administraciones para erradicar la violencia de género, demandó una colaboración de los hombres y alertó de las distintas formas que conducen hacia el maltrato hacia la mujer como el control de los móviles y de su vida.

El alcalde de Andújar puso el acento en la gravedad de las cifras de violencia de género. En España, 48 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026, una cifra que evidencia la dimensión de un problema ante el que, según señaló, no cabe la indiferencia ni la normalización.

Francisco Carmona destacó que el compromiso municipal debe traducirse en actuaciones concretas de prevención, sensibilización, atención y acompañamiento a las víctimas, así como en una colaboración permanente con los profesionales y colectivos que trabajan en este ámbito. También dirigió un mensaje a las mujeres que sufren violencia para recordarles que pueden pedir ayuda y que existen recursos para acompañarlas en la salida de esa situación.

La jornada concluyó con un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas por violencia de género durante este año, como homenaje a sus vidas y muestra de solidaridad con sus familias y seres queridos.

Tras el acto institucional, los participantes han tomado parte en la actividad 'El túnel de la violencia tiene salida', concebida para acercar a la ciudadanía la realidad de la violencia contra las mujeres y visibilizar que existen caminos para salir de ella con apoyo y acompañamiento. Integrantes del grupo Esphera Teatro representaron escenas cotidianas donde ya los jóvenes empiezan con el maltrato hacia las mujeres. Tras contemplar las representaciones, la ciudadanía conoció los recursos que el Consistorio, los centros de salud de la ciudad y el Hospital Alto Guadalquivir (que se tiñó de morado) y las Fuerzas de Seguridad del Estado ponen a disposición de las mujeres maltratadas e el municipio y la zona.

La Asociación de Mujeres Progresistas 'Iris' organiza hoy jueves un minuto de silencio a las 12 del mediodía en la céntrica calle Ollerías, donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Estaba previsto para ayer miércoles, pero por motivos de agenda se ha trasladado a la jornada de hoy jueves.

Ligero repunte de las denuncias en este año 2026

La Policía Nacional de la ciudad ha registrado un ligero repunte de las denuncias por malos tratos a mujeres en el municipio andujareño respecto a 2025. Los últimos datos revelan que se han formulado 78 denuncias, cuatro más que por estas fechas del año pasado. Atestiguan que la tendencia en 2026 era a la baja, pero un repunte espectacular de los casos en julio, en torno a la veintena, dispararon las cifras. La Guardia Civil trabaja en la demarcación de los poblados, las sierra y los pueblos de la comarca más Villargordo y Mengíbar, En esta última localidad , es donde se está produciendo la tasa más elevada de casos de malos tratos denunciados, porque la cifra total se aproxima a la de Andújar, que le triplica en población.