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AUTORIDADES Y REPRESENTANTES DE EMPRESAS Y DE LOS CICLOS EDUCATIVOS EN LA JORNADA. GONZÁLEZ

Unos 2.000 estudiantes participan en la III Feria Provincial de Formación Profesional

FUTURO ·

Este espacio ha estado conformado por estands informativos de centros educativos jiennenses y de empresas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 15 de abril 2026, 19:04

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El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad;el alca de Andújar, Francisco Carmona, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Javier ... Camello, han asistido este miércoles a la III Feria Provincial de Formación Profesional, que se ha celebrado en el Pabellón Ferial de la ciudad. Un evento en el han participado alrededor de 2.000 estudiantes de toda la provincia.

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Unos 2.000 estudiantes participan en la III Feria Provincial de Formación Profesional