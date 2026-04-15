Unos 2.000 estudiantes participan en la III Feria Provincial de Formación Profesional

El delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad;el alca de Andújar, Francisco Carmona, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Javier ... Camello, han asistido este miércoles a la III Feria Provincial de Formación Profesional, que se ha celebrado en el Pabellón Ferial de la ciudad. Un evento en el han participado alrededor de 2.000 estudiantes de toda la provincia.

La III Feria Provincial de Formación Profesional se concibe como un espacio de información compartido entre estudiantes, familias, centros educativos, empresas y la comunidad en general, donde los asistentes han tenido la oportunidad de explorar la oferta de programas de Formación Profesional, conocer las demandas del mercado laboral actual y futuro, así como interactuar con expertos en diversos campos profesionales.

Se trata de una iniciativa de la cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar a través del programa FP Pyme promovido por Cámara de Comercio de España y Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cofinanciado por la Unión Europea, cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Andújar. La entidad cameral andujareña llevaba tiempo detrás de la feria.

Participantes

Este punto de encuentro estuvo conformado por diferentes estands en los que profesorado y alumnado de 43 centros educativos de la provincia de Jaén explicaron el contenido y las salidas profesionales de los ciclos formativos que se imparten en los mismos, junto a expositores de la Cámara de Comercio de Andújar, Andalucía Emprende, el área de Formación del Ayuntamiento de Andújar, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Bomberos. A lo largo de la jornada, el evento recibió la visita de 30 centros educativos de la provincia de Jaén, cuyo alumnado pudo informarse sobre la oferta formativa y sus posibilidades de inserción laboral.

Asimismo, se desarrollaron diversas actividades, entre ellas el taller práctico 'La importancia de la imagen en el CV: foto y vídeo' y el desafío 'Empresa–FP Dual: soluciones con talento joven', en la que cinco empresas interactuado con alumnado de FP Dual de distintos centros. Además, se llevaron a cabo entrevistas rápidas entre empresas y estudiantes, con reconocimiento a los tres perfiles más destacados, el taller 'Linkedin y marca personal y profesional' y un Kahoot de FP Dual en las distintas zonas habilitadas del pabellón, todas ellas organizadas por la Cámara de Comercio de Andújar. Al finalizar la jornada, tuvo lugar un almuerzo empresarial: 'Empresa y FP Dual. Formando el talento del futuro', donde participaron representantes de 50 empresas.

De forma complementaria, el Ayuntamiento de Andújar realizó otras iniciativas, como los talleres 'Conoce Andújar y su patrimonio' y un taller de educación ambiental en el Cercado de Ciprés, así como la proyección del documental 'Andalucía salvaje: la tierra del lince ibérico'.

Escaparate

Francisco José Solano calificó esta Feria de necesaria, «porque se convierte en escaparate de los ciclos formativos que tenemos en la provincia de Jaén conocen como se halla el mercado laboral», constató el delegado territorial de Educación y Formación Profesional.

Solano ahondó en que los participantes conocieron detalles que cobran su importancia a la hora de elaborar un currículum y que pasan desapercibidos como el mimo que hay que dispensar en la presentación de la fotografía, la actitud en las entrevista con las empresas, «con la idea de que adquieran experiencia para una posible contratación tenga una enorme facilidad de acceso al mundo laboral», señaló el delegado, quien constató que las empresas informan de cuales son las necesidades del tejido productivo, para que los centros educativos encaucen una correcta formación.

Cámara de Comercio

La entidad promotora del proyecto, la Cámara de Comercio, afirmó que principal objetivo de esta iniciativa es acercar la Formación Profesional Dual al tejido empresarial, poniendo en valor sus ventajas como modelo formativo que combina la enseñanza en el aula con la experiencia práctica en la empresa. La feria fomentó la colaboración entre centros educativos y empresas, impulsar la empleabilidad y dar respuesta a las necesidades reales del mercado laboral en la provincia de Jaén.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Andújar, Javier Camello, afirmó que una de las principales aspiraciones de esta Feria es que el alumnado inicie pronto sus prácticas en las empresas. «Es una de las formas más rápidas en la que los jóvenes puedan iniciar su aprendizaje», dijo. El alcalde iliturgitano, Francisco Carmona, manifestó que Andújar abrió ayer las puertas al talento y al futuro con una formación útil, y añadió que propició la conexión con empresas y la puesta en práctica de oportunidades reales con la conexión de formación y empleo.

La elevada participación del alumnado ha sido una de las notas más destacadas de esta edición, con el recinto ferial completamente lleno durante toda la jornada, reflejo del creciente interés por la Formación Profesional como vía de acceso al empleo y al desarrollo profesional.