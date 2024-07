Andújar por la Sanidad subraya un incremento de las deficiencias sanitarias

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ CORRESPONSAL Lunes, 15 de julio 2024, 12:27 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

La presidenta del colectivo Andújar por la Sanidad, María de la Cabeza Expósito, señala que las deficiencias en la sanidad pública «no se solucionan y ahora en esta época vacacional, incluso se agravan aún más», remarca.

Expósito constata como las listas de espera siguen aumentando tanto en el Hospital Alto Guadalquivir, como o en los centros de salud. «Conocemos casos de primera mano de personas que tardan más de un año para que los atienda un especialista», concreta. También dice que ha recabado descontentos del nuevo servicio de diabetes que se implantó el pasado mes de marzo en el Hospital Alto Guadalquivir. «La gente se esperaba otra cosa y está muy decepcionada por una falta de eficacia no es como le dijeron», comenta.

La presidenta de Andújar por la Salud manifiesta que los pacientes de trautomatología se ven abocados a acudir a la sanidad privada, «bien es verdad que el fisioterapeuta del Antiguo Hospital hace una gran labor, pero él y otros profesionales sufren precariedad laboral, porque no les dan estabilidad y tienen que abandonar nuestra región», lamenta. María de la Cabeza Expósito afirma que profesionales jóvenes no tienen acceso a un contrato y ha detectado como radiología necesita de efectivos en la zona. «Sufrimos la ratio más baja en enfermería», añade. En este sentido, no ha visto efectos positivos y mejoras en la inclusión del hospital andujareño en el Servicio Andaluz de Salud.

Reclamaciones

La Asociación Andújar por la Sanidad anima a la ciudadanía a que reclamen cuando se topen con un hecho negativo o con una mala atención que padezcan y ruega que no recurran a la agresión de los profesionales. «Una reclamación deja constancia de un problema, y la violencia nunca está justificada , y además, los sanitarios son víctimas también de la precariedad y sufren bajas por estrés», asevera.

El colectivo ha recabado quejas ciudadanas que hablan de «dejadez y estado de suciedad en los centros de salud y en el Antiguo Hospital Municipal, porque la frecuencia en las tareas de limpieza de los exteriores debe ser mayor». La presidenta de Andújar por la Salud aboga porque los edificios que prestan los servicios sanitarios estén en las mejores condiciones posibles.