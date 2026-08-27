Andújar impulsa el uso del contenedor marrón para el tratamiento de los biorresiduos

La concejalía de Medio Ambiente presentó en la Plaza de Abastos una nueva campaña de concienciación e información dirigida a la ciudadanía sobre el uso ... del contenedor marrón destinado a los biorresiduos. La iniciativa busca reforzar el conocimiento sobre qué residuos deben depositarse en estos contenedores y fomentar su utilización entre los vecinos.

Los biorresiduos representan entre el 30 y el 40% de los residuos generados en los hogares. Entre ellos se encuentran los restos de comida, pan, pescado, marisco, alimentos en mal estado o posos de café, que deben depositarse en el contenedor marrón cuando este se encuentre disponible. Durante la presentación, el concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, ponderó que la normativa ambiental establece la implantación progresiva de la recogida separada de los residuos orgánicos, con el horizonte de 2027 para su extensión. En este sentido, Andújar ya cuenta actualmente con contenedores marrones instalados en distintos puntos de la ciudad y está previsto que su presencia se amplíe progresivamente a más calles y ubicaciones.

Objetivo

El objetivo de esta recogida separada es que los biorresiduos puedan ser tratados para su transformación en compost natural, reincorporándose posteriormente al ciclo de la economía circular mediante usos como el abono vegetal o su aplicación en cultivos. Emilio Rodríguez destacó la importancia de continuar sensibilizando a la población sobre esta nueva forma de separación de residuos. «Es muy importante que iniciemos esta campaña, que en el resto de Europa ya lleva años desarrollándose y que en España tenemos que seguir impulsando». Recordó que esta es la segunda campaña de sensibilización que se desarrolla en Andújar sobre la correcta gestión de los residuos orgánicos. Por su parte, Adrián Polonia, coordinador de la campaña 'En Calle, en Territorio, impulsada por Resurja, ha explicado que el objetivo es, «que separemos un residuo más, el cual se va a aprovechar y lo vamos a convertir en compost, en abonos». Polonia ha destacado además la buena respuesta ciudadana durante la segunda semana de presencia de la campaña en Andújar.

El punto informativo permite a los vecinos conocer qué residuos deben depositarse en el contenedor marrón y cuáles no, así como resolver dudas sobre la separación de los residuos en el hogar. Como incentivo a la participación, las personas que se acercan y reciben la información obtienen un cubo aireado de 10 litros y bolsas compostables para facilitar la separación de los biorresiduos en sus domicilios. La campaña 'En Calle, en Territorio' no se limita a Andújar. Según ha explicó su coordinador, contará con puntos informativos presenciales en 20 municipios y alcanzará a un total de 95 localidades mediante sesiones informativas online y el envío de material divulgativo y elementos destinados a facilitar la separación de residuos.

El llamamiento a la ciudadanía se centra especialmente en utilizar los contenedores marrones que ya están disponibles y contribuir así a que los residuos orgánicos sean recogidos de forma separada y trasladados a una gran planta de compostaje a nivel provincial, donde podrán recibir un tratamiento adecuado y generar nuevos recursos dentro del modelo de economía circular.