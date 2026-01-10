Andújar Flamenca se prepara para brillar con fulgor en su 15º aniversario

La pasarela de Andújar Flamenca amplifica su identidad e idiosincrasia para seguir incrementando su renombre, como se evidenció ayer en la puesta de largo de ... las actividades, que se van a desarrollar del 6 al 8 de febrero en la plaza de España.

Este año parte con dos particularidades, la exposición 'De Andújar al mundo: 15 años de Andújar Flamenca', que muestran el recorrido y las tendencias que ha ido adquiriendo el certamen en estos tres lustros de andadura. Se podrá contemplar en la Casa de la Cultura hasta el día 21 de febrero. Reúne 15 carteles y 15 vestidos exclusivos, creados expresamente para conmemorar este aniversario. Además de hacer un recorrido por su historia a través de las portadas de la revista Andújar Flamenca Magazine. La otra deriva en una gran novedad, como es la celebración del I Certamen de Baile Flamenco 'Andújar Flamenca Baila'. Tendrá lugar el jueves día 5 de febrero de 2026 en la Plaza de España, a partir de las 17:00 horas. Este espectáculo nace como antesala de la Pasarela de Moda Flamenca de Andalucía Oriental.

Andújar Flamenca Baila tiene como objetivo promover y difundir el arte del baile flamenco, ofreciendo a academias, escuelas y centros de danza de todo el territorio andaluz una oportunidad única para mostrar su talento sobre la pasarela de Andújar Flamenca. El certamen, con entrada gratuita para el público (al igual que Andújar Flamenca), se desarrollará en una gala única de carácter competitivo que reunirá a bailaores y bailaoras de tres categorías: infantil (6–12 años), juvenil (13–17 años) y adultos (a partir de 18 años). Este certamen cuenta con la coordinación del bailaor Antonio González.

Actividades

Los directores del certamen, Cristóbal Figueras y Ángel Luis Calzado, detallaron el grueso de actividades de una pasarela que tendrá más jornadas con este concurso de sevillana, donde se han inscrito cinco escuelas y 16 grupos.

A la 15ª edición de Andújar Flamenca acudirán los mejores diseñadores del momento. En total se citarán 17 firmas que representan lo más granado de lo moda flamenca, donde habrá presencia local. El domingo día 8 de febrero se celebrará el Certamen de Diseñadores Noveles 'Muévete Flamenca'. Un total de 32 modelos enseñarán sobre la pasarela de la Plaza de España los trajes que se van a exhibir.

La reconocida diseñadora de moda flamenca, Pilar Vera, recibirá el premio 'Volante de Oro'. Se trata de una de las diseñadoras más influyentes y consolidadas con más de cuatro décadas de trayectoria que ha adquirido fama internacional. La primera edición recayó en Eduardo Criado. Sergio Morante será de nuevo el presentador de la pasarela. En el apartado musical actuarán Álvaro Montes, Tamara Jerez y Alba Molina. El premio Andújar Flamenca Glamour 2026 se concederá a la bailaora Cristina Hoyos. La zona expositiva se ubicará de nuevo en la Plaza de la Constitución. Durante el acto de presentación de las actividades, hubo un reconocimiento a la marca que creó Pepe Guerra, que sigue con su nueva andadura apostando por este certamen.

Autoridades

Los representantes de las firmas e instituciones que auspician Andújar Flamenca coincidieron en señalar el boato y el renombre que ha adquirido el certamen. El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Javier Camello, significó como se ha convertido en un foco de atracción turística y actividad empresarial. El director de Zona Guadalquivir de Caja Rural de Jaén, Antonio Sánchez, constató como la pasarela fortalece la tradición de la zona.

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, destacó el trabajo de la Cámara de Andújar, consolidando un evento que sitúa a Andújar como enclave esencial dentro de la moda flamenca de primer nivel. «Es un escaparate de lujo y una oportunidad extraordinaria para que profesionales de prestigio y también emprendedores noveles demuestren su calidad y su talento», dijo la delegada.

La diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, puso de relieve la importancia de este certamen que patrocina la Diputación Provincial de Jaén. Andújar Flamenca convierte cada mes de febrero a Andújar en epicentro del sector de la moda flamenca nivel nacional, «además de que supone un respaldo muy importante al comercio, la moda, los diseñadores y artesanos ligados al flamenco de la localidad y también del resto de la provincia».

El alcalde, Francisco Carmona, señaló que el Consistorio es el máximo patrocinador de Andújar Flamenca y alabó el esfuerzo que realizan los operarios municipales. Ahondó en la labor conjunta que realiza con la Cámara de Comercio de Andújar y anunció el propósito de crear el Grado Superior de Corte Taller y Confección para el futuro laboral.

Carmona destacó el papel de Andújar Flamenca como referente cultural, escaparate de talento y herramienta de promoción de la ciudad, agradeciendo el trabajo conjunto para hacer posible quince años de éxito.

Gran respaldo de artistas, profesionales y mecenas

También se dio a conocer una nueva edición de la revista Andújar Flamenca Magazine donde viene una entrevisa a Tony Benítez, quien también intervino en el acto de ayer, que contó con la presencia de representantes institucionales, diseñadores, artistas, patrocinadores y profesionales del sector, evidenciando el respaldo social y cultural que rodea a este evento que cumple quince años de trayectoria.

Tony Benítez es una figura destacada de la alta costura española, portada de Andújar Flamenca Magazine 2026 y Premio Andújar Flamenca Glamour, cuya obra también está presente en la exposición.

El padrino de Andújar Flamenca 2026, el diseñador granadino Antonio Gutiérrez, subrayó la importancia de esta pasarela dentro del panorama actual de la moda flamenca, destacando su apuesta por la creatividad, la calidad y la proyección nacional. También habló de la vinculación de su familia con la devoción de la Virgen de la Cabeza y de la gran singularidad que la carpa le brinda a la pasarela.