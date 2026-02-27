Andújar exhibe en el 28-F su sintonía con la cultura y tradiciones andaluzas

El Ayuntamiento ha celebrado este viernes en los Jardines de la Casa del Alfarero el acto institucional con motivo del Día de Andalucía, presidido por ... el alcalde, Francisco Carmona, acompañado por el equipo de Gobierno y el resto de la Corporación municipal. También acompañaron los representantes de las Fuerzas de Seguridad, de las cofradías de la Virgen de la Cabeza y de San Eufrasio y de la Federación de Peñas Marianas 'El Camarín'.

Durante su intervención institucional, el regidor recordó que el 28 de febrero no es solo una conmemoración, sino la expresión de la voluntad de un pueblo que decidió tomar la palabra y construir su propio destino. Carmona evocó el Referéndum de 1980 como un momento decisivo en el que el pueblo andaluz defendió el derecho al autogobierno y a una identidad compartida, fruto de un largo camino de compromiso colectivo.

El origen, en Andújar

El primer edil andujareño afirmó que ese proceso tiene raíces profundas y situó a Andújar como enclave esencial en la historia del andalucismo, porque no en vano recordó que la ciudad fue sede de la Junta Central de Andalucía y, ya en 1835, escenario de la Junta Suprema de las Andalucías, hitos que contribuyeron a consolidar la conciencia de Andalucía como comunidad unida y con voz propia.

En este sentido, destacó que desde Andújar comenzó a tomar forma la idea de Andalucía como sujeto político, consciente de su historia, identidad y destino compartido, una semilla que décadas después culminó en el proceso autonómico. La Junta Suprema de Andalucía en Andújar se gestó el día 2 de septiembre de 1835, bajo la presidencia del Conde de Donadío, presidente de la junta provincial de Jaén. La elección de Andújar como sede se debió a razones geoestratégicas políticas y militares. La Junta Suprema de Andalucía fue una confederación de juntas provinciales creada en el contexto del movimiento juntero liberal surgido en España durante los primeros años de mandato de Isabel II.

El alcalde señaló que la celebración del 28- F es también un reconocimiento a una historia, a un sentimiento y a una forma de entender la vida. En este contexto, puso en valor a Andújar como reflejo de las señas de identidad andaluzas; el flamenco como expresión cultural viva;la moda flamenca como manifestación de las raíces;la tradición ecuestre, el patrimonio natural del territorio y la devoción mariana representada en la Romería de la Virgen de la Cabeza, la más antigua de la región.

Carmona concluyó reafirmando el compromiso de la ciudad con Andalucía, recordando a quienes abrieron el camino y defendieron su identidad antes de su reconocimiento institucional. «Andalucía no es solo un territorio, es una forma de sentir, de vivir y de avanzar juntos», remarcó el regidor. El acto sirvió para rendir homenaje a la historia, reforzar el sentimiento de pertenencia y remarcar el papel de Andújar en la construcción del presente y el futuro de Andalucía.

Tras el discurso del presidente de la Corporación iliturgitana, sonaron los acordes del himno de Andalucía, durante el izado de la bandera verde y blanca, que fue el preludio de la sublime actuación de la cantaora Tamara Vargas y del guitarrista Javi Santiago.