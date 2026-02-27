Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

FOTO DE FAMILIA DE LOS PARTICIPANTES EN EL ACTO. ANDÚJAR IDEAL

Andújar exhibe en el 28-F su sintonía con la cultura y tradiciones andaluzas

DÍA DE ANDALUCÍA ·

El alcalde recordó en el discurso institucional como la ciudad fue el germen de la conciencia y comunidad andaluza

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Viernes, 27 de febrero 2026, 19:41

Comenta

El Ayuntamiento ha celebrado este viernes en los Jardines de la Casa del Alfarero el acto institucional con motivo del Día de Andalucía, presidido por ... el alcalde, Francisco Carmona, acompañado por el equipo de Gobierno y el resto de la Corporación municipal. También acompañaron los representantes de las Fuerzas de Seguridad, de las cofradías de la Virgen de la Cabeza y de San Eufrasio y de la Federación de Peñas Marianas 'El Camarín'.

