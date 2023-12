La Andújar de cine (IV)

ALFREDO YBARRA ALTOZANO Domingo, 10 de diciembre 2023, 13:48 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

veníamos hablando en los anteriores 'zaguanes' de la destacada relación de Andújar con el cine. Al margen de que pueda ser algo anecdótico para el observador de la crónica local, la cuestión guarda un sustrato que puede significar un acicate en un posible proyecto futuro de ciudad Nos quedábamos hablando del NO DO que, como señalábamos, en el conjunto de sus noticieros dedicados a Jaén, Andújar tiene un protagonismo muy especial. Además de los del significado 'patriótico' en torno a la 'gesta del Santuario', no faltan los de carácter cinegético con monterías que tenían lugar en los cotos de la sierra andujareña, muchos propiedad de personajes de renombre.

El NODO subrayó en diversas ocasiones la finca del Estado de Lugar Nuevo, dedicada al alto protocolo, y donde Franco iba a montear con señalados invitados, como es el caso de la celebrada en febrero de 1965 con la asistencia del rey de Marruecos Hassan II, y donde acudió toda una corte de ministros y gerifaltes del momento. La romería de la Virgen de la Cabeza y su contexto tiene en el NO-DO un especial protagonismo en todos estos años mientras se denominaba al Santuario como 'bastión del heroísmo español' o 'hito del patriotismo español' Uno de estos noticiarios reseñó la inauguración en Andújar por parte de Franco de la fábrica 'General Hernández Vidal', (FUA), que preparaba concentrado de uranio para su posterior enriquecimiento. Igualmente recogió los Juegos Florales del año jubilar en torno a la Virgen de la Cabeza y los actos de la 'Recoronación de Desagravio' de la sagrada imagen, con el protagonismo de Carmen Polo. El mítico Matías Prats Cañete, desde 1947 y hasta 1971 fue responsable de la redacción y locución de NODO. Fue pregonero de la Virgen de la Cabeza en 1975. Estos pregones, en sus primeros años, pronunciados por personajes muy cercanos al régimen. Pero la relación de la ciudad con el cine tiene bastantes más vínculos. Podríamos hablar sucintamente de las diferentes salas de exhibición en la ciudad. Revelador es el Liceo, del hotel y café La Perla, sala de espectáculos y de lugar de reunión social, que es sede para el cinematógrafo, En diciembre de 1908 se anuncia en esta sala el gran 'Cinematógrafo Internacional', que era un cine ambulante. Hay noticias de este tipo de proyecciones en el Casino Iliturgitano o en la feria de aquellos primeros años del siglo XX. Propiedad de José Sabater, el Liceo, desde 1915 ofrecerá ya sistemáticamente cinematógrafo. Hay un trabajo (publicado en El Futuro del Pasado, n. º 8, 2017) de Consuelo Pérez Colodrero que nos aporta interesantes datos al respecto: 'Música, cultura y sociedad en el ámbito local. El caso de Andújar a través del semanario El Guadalquivir (1907-1917). El salón del Casino (o Círculo) Iliturgitano, un local rectangular, largo, y de gran altura, fue el espacio escénico privado más relevante que tuvo Andújar a lo largo de estos primeros años del XX. Fue reformado a finales de 1912 logrando un espacio elegante, recogido y de buena audición. El nuevo salón había sido equipado durante las reformas con un cinematógrafo último modelo. Así se proyectaron títulos como Vida, Pasión y Muerte de Ntro. Señor Jesucristo (1908), Engelein (1914), La llave maestra (1914) o Quo Vadis? (1913). El Salón Iliturgitano (¿Casino o Círculo?) llegaría a coincidir con el Teatro Principal, a partir de la incorporación de este en 1930. El elegante Salón Iliturgitano, que congregaba a lo más selecto de la sociedad los días de teatro, despertaría también una gran inquietud cinematográfica en los felices años 20 con producciones silentes como Las Cataratas del Diablo (1922), Violetas Imperiales (1924), La Casa de la Troya (1924), Pilar Guerra (1926) o Boy (1926), siendo uno de los primeros de la provincia en instalar cine sonoro en diciembre de 1932. Así en la ciudad se estrena en 1933 Carceleras, que había tenido una versión muda en 1922. Nos dice Pérez Colodrero que muy pronto, las columnas de El Guadalquivir (periódico bastante conservador) mostrarían su preocupación por los peligros morales de este nuevo medio de comunicación masiva. La aparición del cine, fue un revulsivo para la sociedad local, sobre todo para las clases más populares. Los iliturgitanos desde entonces tendrían en el cine tal vez su mejor entretenimiento y una impar forma de evasión de sus rutinas. Y así, luego llegarían otras salas más específicas para la gran pantalla, como el cine Español, Tívoli o el Avenida y sus remedos veraniegos, y el cine de verano de la Plaza de los Toros y el del campo de Futbol San Eufrasio. Vendrían años donde la ciudad se volcaría profusamente con el cine y como, Aute, Andújar alababa aquella magia: «Cine, cine, cine. Más cine por favor. Que todo en la vida es cine, Y los sueños cine son».