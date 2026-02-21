Andújar acompaña en el Vía Crucis Cuaresmal a Nuestro Jesús de la Salud

Esta talla procesiona en la noche del Viernes de Dolores en La Ropera, dentro de un conjunto escultórico que recrea el encuentro de Jesús con su Madre y la santas mujeres de Jerusalén

NUESTRO PADRE JJESÚS DE LA SALUD EN UNA IMAGEN INÉDITA.

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Arciprestazgo de Andújar cumplimentó el tradicional Vía-Crucis del primer Viernes de Cuaresma.

El acto comenzó con el ... cortejo que acompañó l traslado del Señor de la Salud, desde la parroquia de Santa María la Mayor hasta la iglesia de San Bartolomé, donde se realizó el rezo de las 14 estaciones. El acompañamiento musical corrió a cargo de un trío de capilla de la Asociación Musical Santa Cecilia de Arjonilla.

El grupo joven de la Hermandad de los Estudiantes escoltó, iluminó y veneró a la imagen del Nazareno en su caminar por las calles de Andújar, despojado de su gran conjunto escultórico. Historia La imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud se integra en el grupo parroquial con María Santísima de los Dolores, del poblado de La Ropera. Esta talla es obra del escultor malagueño, José Antonio Lucena. Fue bendecida el 23 de marzo de 2019. Desde ese año procesiona en la noche del Viernes de Dolores por las calles del poblado, en un núcleo rural donde las aguas del Guadalquivir y su campiña, besan las montañas de Sierra Morena. El cortejo procecional va creciendo en fervor, intensidad y recrea a Cristo con la cruz a hombros por el Calvario, en su encuentro con su Madre, la Virgen de los Dolores y las santas mujeres de Jerusalén.

