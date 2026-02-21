Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
NUESTRO PADRE JJESÚS DE LA SALUD EN UNA IMAGEN INÉDITA. CARLOS TORIBIO

Andújar acompaña en el Vía Crucis Cuaresmal a Nuestro Jesús de la Salud

CUARESMA ·

Esta talla procesiona en la noche del Viernes de Dolores en La Ropera, dentro de un conjunto escultórico que recrea el encuentro de Jesús con su Madre y la santas mujeres de Jerusalén

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 21 de febrero 2026, 17:42

Comenta

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Arciprestazgo de Andújar cumplimentó el tradicional Vía-Crucis del primer Viernes de Cuaresma.

El acto comenzó con el ... cortejo que acompañó l traslado del Señor de la Salud, desde la parroquia de Santa María la Mayor hasta la iglesia de San Bartolomé, donde se realizó el rezo de las 14 estaciones. El acompañamiento musical corrió a cargo de un trío de capilla de la Asociación Musical Santa Cecilia de Arjonilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuatro terremotos en 16 minutos sacuden el Cinturón de Granada
  2. 2 Un accidente entre tres vehículos colapsa la A-92 en Granada
  3. 3 El pueblo más alto de España se encuentra en Granada y no en Teruel como se creía
  4. 4 El perfume de Primor que vale 16 euros y huele como uno de 400
  5. 5 La discusión en un bar granadino que acabó con trompos, cambios de marcha y tres atropellos a una familia
  6. 6 Colapso del tráfico en la bajada a las playas de Granada durante la mañana del sábado
  7. 7

    Analizan el examen del supuesto cambiazo en las oposiciones a la Policía Local de Granada
  8. 8 El emotivo reencuentro del pastor granadino con su ganado tras la borrasca Leonardo
  9. 9 Confirman el despido de un trabajador que ganó una carrera de montaña mientras estaba de baja médica
  10. 10 Aviso a todos los usuarios de Bizum: estos son los límites nuevos para enviar dinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Andújar acompaña en el Vía Crucis Cuaresmal a Nuestro Jesús de la Salud

Andújar acompaña en el Vía Crucis Cuaresmal a Nuestro Jesús de la Salud