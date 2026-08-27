Anducab convertirá a Andújar en capital del caballo de Pura Raza Española

Este jueves se ha presentado en el Palacio de los Niños de Don Gome la XXII edición de Anducab, una de las grandes citas ecuestres ... del país y un referente nacional e internacional del caballo de Pura Raza Española. El certamen se celebrará del 9 al 12 de septiembre en los Jardines del Paseo de Colón y reunirá a ganaderos, profesionales, aficionados y público en torno a un programa que combina competición, exhibición y actividades para todos los públicos.

El concejal de Promoción, Comercio y Turismo, Juan Carlos Martínez, destacó en su comparecencia el esfuerzo que realiza el Ayuntamiento para organizar un concurso de esta categoría y señaló que Anducab es mucho más que un concurso. «Es una cita consolidada, un evento de referencia nacional e internacional en torno al Pura Raza Española y un escaparate de primer nivel para Andújar», subrayó. Asimismo, puso en valor la evolución de las instalaciones y el trato ofrecido a las ganaderías y profesionales, subrayando que «intentamos que las instalaciones mejoren cada año y estamos a unos niveles de excelencia que tanto ANCCE como el mundo del caballo agradecen», remarcó el edil.

El responsable municipal señaló además que la prioridad es garantizar el bienestar de los animales y ofrecer unas condiciones acordes con la calidad de los ejemplares que participan. La programación comenzará el miércoles 9 de septiembre con el inicio del concurso y la inauguración institucional a las 12:00 horas. A las 12:30 tendrá lugar el homenaje a Yeguada Cartuja-Hierro del Bocado, como reconocimiento a una trayectoria vinculada durante más de cinco siglos a la conservación del caballo cartujano, seguido de una exhibición de doma, que se desarrollará a partir de las 13:00 horas.

Novedades

Entre las novedades de esta edición destaca la celebración el sábado 12 de dos concursos territoriales puntuables para la Copa ANCCE 2026: el Concurso de Alta Escuela Tradicional y el Concurso de Doma Vaquera Territorial. El programa se completa con actividades infantiles del Club Hípico Deportivo La Alamedilla, una charla sobre nutrición y bienestar animal organizada por COVAP y distintas propuestas formativas relacionadas con el mundo ecuestre. El gran cierre de ANDUCAB tendrá lugar el sábado 12 de septiembre, a las 21:00 horas, con el espectáculo ecuestre 'Pasión y Duende del Caballo Andaluz', a cargo de Córdoba Ecuestre, una propuesta que combina doma, música, tradición y arte y que contará con entrada libre hasta completar aforo.

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 1 de septiembre, por lo que todavía no se dispone de una cifra definitiva de participantes, aunque las previsiones son positivas y la organización espera nuevamente la presencia de ganaderías y ejemplares de primer nivel. ANDUCAB cuenta con la colaboración de Caja Rural de Jaén, COVAP, Almacenes Guerra Arenas, Jadisa Mercedes-Benz y Alberto Martínez Fotografía Ecuestre.