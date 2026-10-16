Los andalucistas van a diseñar un proyecto de futuro para la ciudad de Andújar

La recién nombrada candidata de Andalucía por Sí - Andalucistas Andújar, Encarna Camacho, ha manifestado su intención de presentar una alternativa de gobierno para la ciudad.

Camacho afronta esta nueva etapa asegurando que la candidatura no quiere limitarse a plantear una oposición a la gestión actual, sino comenzar a explicar qué Andújar quieren construir los andalucistas para los próximos años. «No queremos presentarnos simplemente para tener representación en el Ayuntamiento, queremos estar preparados para gobernar Andújar y para poner en marcha un proyecto de futuro que vuelva a generar ilusión en nuestra ciudad», ha afirmado

La candidata andalucista irá presentando durante los próximos meses diferentes propuestas y proyectos en ruedas de prensa, encuentros con colectivos y reuniones abiertas con vecinos, evitando convertir ahora la presentación de la candidatura en un adelanto completo del futuro programa electoral. Para Camacho, uno de los principales retos será recuperar la confianza en las posibilidades de la ciudad. «Tenemos que conseguir que Andújar vuelva a creer en sí misma, porque poseemos recursos, empresas y gozamos de gente preparada y tenemos una situación privilegiada, pero necesitamos ambición y un proyecto de ciudad que mire mucho más allá de los próximos cuatro años», se comprometió.

Camacho señaló que el empleo, la actividad empresarial y la capacidad de generar nuevas oportunidades ocuparán una parte central de su proyecto. «No podemos resignarnos a que nuestros jóvenes tengan que buscar fuera todo aquello que no encuentran aquí y queremos que estudiar fuera sea una elección, trabajar fuera sea una elección y vivir fuera no sea la única alternativa», proclamó.

Los andalucistas de Andújar quieren combinar los grandes proyectos de futuro con la mejora de los servicios y de la vida cotidiana. «Hay que tener capacidad para imaginar grandes proyectos y, al mismo tiempo, solucionar una acera, cuidar un parque o atender correctamente un barrio. Otro de los principios que marcará el proyecto será la reivindicación ante otras administraciones.