Andalucía Por Sí-Andalucistas Andújar se va centrar en frenar la sangría de población

La portavoz municipal de Andalucía Por Sí, Encarna Camacho, cuya candidatura a la alcaldía se decidirá pronto en unas primarias, señaló que su meta es ... trabajar por Andújar. «Hay que buscar soluciones a la pérdida de población que viene sufriendo Andújar en los últimos años, a la falta de trabajo y de futuro y los andalucistas nos vamos a centrar en ofrecer un diagnóstico para ofrecer alternativas», dijo.

La portavoz del grupo municipal Andalucía Por Sí – Andalucistas Andújar presentó la propuesta que los andalucistas van a llevar al próximo pleno de la Corporación Municipal, donde pedirán que se duplique la financiación de las Escuelas Deportivas Municipales hasta los 250.000 euros y ayudar a sufragar los desplazamientos del deporte base y reducir así el coste que soportan las familias.

Camacho recordó al actual equipo de gobierno del PP que solo debe de cumplir su compromiso electoral que los aupó hasta la mayoría absoluta. «Vemos que ha subido muy poco la ayuda a las escuelas deportivas y los padres y madres deben de soportar cada vez más gastos en los viajes por la subida de gas-oil ». En este sentido, recomendó que no se realizaran importantes gastos en cosas que considera superfluas o innecesarias.