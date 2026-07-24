Andalucía Por Sí propone un plan de evacuación y actuación ante incendios en las Viñas

La portavoz del grupo municipal Andalucía Por Sí – Andalucistas, Encarna Camacho, ha presentado una propuesta dirigida al gobierno municipal para impulsar la elaboración de un ... Plan Específico de Evacuación, Confinamiento y Actuación ante Incendios Forestales en la zona de Las Viñas, integrado como documento operativo o anexo específico en el Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales de Andújar.

En una comparecencia pública explicó que la propuesta surge tras el grave incendio forestal iniciado en Los Gallardos, en la provincia de Almería, que afectó a varios municipios, obligó a evacuar a más de 1.400 personas y provocó trece fallecimientos. «La rapidez con la que avanzaron las llamas, la acumulación de humo y las dificultades para abandonar determinadas zonas han vuelto a demostrar la importancia de disponer de protocolos claros, conocidos y adaptados a cada territorio».

Encarna Camacho señaló que una de las principales enseñanzas de este incendio es que la evacuación no siempre es automáticamente la opción más segura. «La evolución del fuego, la dirección del viento, el humo, el estado de las carreteras y el tiempo disponible pueden aconsejar la evacuación de una zona o, por el contrario, el confinamiento de sus ocupantes», desgranó.

La portavoz de la formación andalucista hizo esta contextualización porque Las Viñas constituyen un amplio espacio de interfaz urbano-forestal en el que se encuentran aproximadamente 1.000 viviendas, muchas de ellas ocupadas de forma habitual o durante largas temporadas. «Su dispersión, la proximidad a masas forestales, la existencia de numerosos caminos y accesos rurales y el incremento de población en determinadas épocas justifican, a juicio de los andalucistas, una planificación común y específica». Camacho, reconoció no obstante, las actuaciones desarrolladas hasta ahora por el Ayuntamiento, los servicios municipales y los organismos de emergencia, entre ellas las campañas informativas, el asesoramiento a propietarios, la tramitación de planes de auto protección, la revisión de caminos y cunetas, el estudio de hidrantes y puntos de agua y la coordinación con Policía Local, Protección Civil, el INFOCA y las Emergencias 1 1 2.

«No venimos a cuestionar el trabajo ya realizado, proponemos que se complete con un documento operativo para toda la zona, porque la prevención -dijo-no consiste únicamente en limpiar parcelas o disponer de medios de extinción; también exige preparar a la población y comprobar que los protocolos funcionan».

Participación

La portavoz andalucista defendió que la elaboración del plan debe realizarse con la participación de los servicios técnicos y de emergencia, pero también escuchando a propietarios y residentes, que conocen de primera mano los caminos, los accesos, los puntos vulnerables y las dificultades reales de Las Viñas.

Andalucía Por Sí propone que, mientras se elabora el plan definitivo, se apruebe un protocolo provisional para la actual época de peligro alto. «Este documento permitiría recopilar de manera inmediata los accesos disponibles, los medios municipales, los teléfonos de emergencia y unas instrucciones básicas sobre evacuación y confinamiento».

La iniciativa plantea igualmente la creación de un sistema municipal de información y alerta específico para los residentes y propietarios de Las Viñas, coordinado con Emergencias 1 1 2 y compatible con los sistemas oficiales de aviso. Ese sistema debería complementarse con mensajería, megafonía móvil, redes municipales y otros medios alternativos que permitan transmitir instrucciones cuando fallen la cobertura telefónica o el suministro eléctrico.