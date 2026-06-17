El ajedrez proyectará a Andújar a nivel mundial

17/06/2026 a las 10:37h.

La ciudad va a gozar de una promoción internacional a través del ajedrez y tendrá la oportunidad de mostrar sus encantos naturales y patrimoniales por ... varios continentes. Aparte, se prepara para recibir a cerca de un millar de personas de diversos países del planeta con los beneficios económicos que eso va a generar en el municipio.

Andújar acogerá del 27 de junio al 3 de julio la segunda edición del Concurso Internacional de Ajedrez Ciudad de Andújar 'Lince Andújar Chess Open', una cita que volverá a convertir a la ciudad en uno de los principales puntos de encuentro del ajedrez nacional e internacional. El torneo, que se celebrará en el antiguo templo de Santa Marina, reunirá entre 150 y 200 jugadores procedentes de 26 países, consolidando el crecimiento experimentado por una competición que afronta su segunda edición, con mayores expectativas de participación y nivel deportivo.

La primera edición reunió a 150 jugadores de 26 países y obtuvo una valoración muy positiva por parte de participantes y organización. A falta de casi dos semanas para el inicio de la competición, las cifras de inscripción ya se aproximan a las registradas el pasado año, un dato que refleja el interés que ha despertado el torneo dentro del panorama ajedrecístico.

El crecimiento también se aprecia en el nivel de los participantes. Entre las principales figuras confirmadas destaca David Antón, un total de 12 veces campeón de España, número 23 del ranking europeo y número 57 del mundo. Su presencia refuerza el prestigio de una competición que continúa ganando reconocimiento entre jugadores profesionales y aficionados.

Antes del comienzo oficial de las rondas de competición, el torneo ofrecerá una actividad inaugural abierta al público. El viernes 26 de junio, David Antón protagonizará una partida simultánea frente a distintos jugadores, una exhibición que permitirá a los asistentes contemplar de cerca la capacidad estratégica y la destreza de uno de los mejores ajedrecistas del panorama internacional.

Junto al torneo principal, la organización ha preparado un amplio programa de actividades paralelas con el objetivo de acercar el ajedrez a toda la ciudadanía. Durante la semana se celebrarán torneos nocturnos, actividades interactivas para niños y familias y competiciones de blitz en la terraza de la Casa Azul, una modalidad de juego rápido especialmente atractiva para el público por su dinamismo.

Repercusión económica

Además de su dimensión deportiva, el evento tendrá una importante repercusión económica para la ciudad. La llegada de jugadores, entrenadores, familiares y aficionados generará un notable m movimiento en sectores como la hostelería, el comercio y el turismo. Los participantes y acompañantes tendrán la oportunidad de conocer el patrimonio histórico, la oferta cultural y el entorno natural de Andújar durante los días de competición.

El presidente del Club Ajedrez Andújar, organizador de la competición, Javier Ruiz, destacó las actividades paralelas que se van a desarrollar como talleres de pinturas y juegos cooperativos y dinámicos. Añadió que se las partidas se transmitirán a nivel mundial a través de las plataformas especializadas en ajedrez. El club ha logrado la implicación institucional para darle aún más realce al evento. Una de ellas ha sido la Diputación Provincial de Jaén. La vicepresidenta tercera y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, constató como el torneo va a posicionar a Andújar y a la provincia de Jaén en el mapa internacional, a través de una modalidad, como es el ajedrez, «una disciplina deportiva con una enorme capacidad educativa y social que fomenta la estrategia, el respeto al adversario y la inclusión».

El delegado territorial de Fomento, Miguel Contreras, ponderó que las administraciones apoyan ideas que provienen de la sociedad civil. Indicó que en esta ocasión alcanza nivel mundial y ponderó que lleva el nombre de una especie emblemática en la zona como es el lince ibérico. «Por lo que se va a poner en valor el patrimonio», reseñó Contreras.