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UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL COLECTIVO. CAJA RURAL DE JAÉN

Afico apuesta por el agua como terapia frente aldolor crónico

SALUD ·

Más de medio centenar de personas de Andújar y su comarca se benefician de este proyecto apoyado por la Fundación Caja Rural de Jaén

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Jueves, 19 de marzo 2026, 11:20

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Combatir la rigidez y el impacto emocional de la fibromialgia a través de las propiedades térmicas del medio acuático es el eje central de El ... agua, fuente de sanación.

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Afico apuesta por el agua como terapia frente aldolor crónico