Afico apuesta por el agua como terapia frente aldolor crónico

Combatir la rigidez y el impacto emocional de la fibromialgia a través de las propiedades térmicas del medio acuático es el eje central de El ... agua, fuente de sanación.

Este programa, impulsado por la Asociación de Fibromialgia Iliturgitana y Comarca (AFICO), con el respaldo de la Fundación Caja Rural de Jaén, propone un itinerario de rehabilitación que aprovecha el ejercicio sin impacto para devolver la movilidad a más de medio centenar de personas que conviven con el dolor persistente.

Este proyecto plasma «el trabajo esencial de la asociación para visibilizar la fibromialgia y proporcionar recursos terapéuticos que, como el medio acuático, ofrecen un alivio real y efectivo», ha subrayado el gerente de la Fundación Caja Rural de Jaén, Luis Jesús García-Lomas. A través de las sesiones previstas, el objetivo es aprovechar la capacidad del agua para aliviar la presión sobre las articulaciones y favorecer la circulación, permitiendo a las personas participantes «mejorar su bienestar y llevar a cabo movimientos que en seco resultarían dolorosos o inaccesibles», ha añadido.

El programa se desarrolla principalmente en la piscina municipal cubierta y contempla el acceso a tratamientos en balnearios. El desarrollo de las sesiones, adaptadas a las necesidades individuales, incluyen ejercicios suaves de estiramiento, técnicas de respiración consciente y relajación profunda.

Además de la mejora física, el proyecto incorpora espacios de formación sobre autocuidado y manejo del estrés. Entre los efectos esperados se contemplan una reducción significativa de las contracturas musculares, la mejora de la calidad del sueño y un incremento de la autoestima. Al trabajar en grupo, el proyecto también fortalece los lazos sociales entre las personas participantes, generando una conciencia colectiva sobre la importancia de la salud integral en el tratamiento de la fibromialgia.

La presidenta de Afico, Mª Ángeles De la Torre, ha subrayado la importancia de este apoyo para el colectivo. "Para nuestra asociación, contar con el respaldo de la Fundación Caja Rural de Jaén es fundamental para poder ofrecer terapias de calidad que de otro modo serían difícilmente accesibles», ha señalado. De la Torre ha asegurado que esta iniciativa «es un espacio donde encontramos alivio al dolor y se minimiza la ansiedad. El agua nos permite movernos con una ligereza que la fibromialgia nos quita en el día a día, recuperando la confianza en nuestro propio cuerpo".

Rural Solidaria 2026

Esta convocatoria está destinada a impulsar proyectos desarrollados por entidades que trabajan en los ámbitos de la discapacidad, enfermedad crónica y adicciones.

Una línea de colaboración dirigida a las personas que pertenecen a asociaciones que trabajan en los ámbitos anteriormente mencionados y que serán los beneficiarios directos de las intervenciones de los profesionales. Además, los profesionales que trabajan con estos colectivos serán otro de los grupos beneficiados, ya que la mayoría de entidades destinan el importe de las ayudas a sufragar todo o parte de las nóminas o seguros sociales de las personas que intervienen en los proyectos.