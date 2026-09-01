Las administraciones exhiben unión y eficacia para salvaguardar la seguridad en la Feria

Las distintas administraciones van a desplegar todo su potencial, equipos y efectivos para garantizar la seguridad máxima en la próxima Feria de Septiembre, que arranca ... este jueves día 3 de septiembre y se va a prolongar hasta el martes día 8. Así se puso de manifiesto ayer lunes, en la reunión de la junta local de Seguridad Ciudadana.

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, presidió en el Ayuntamiento junto con el alcalde de Andújar, Francisco Carmona, la Junta Local de Seguridad con motivo de la feria y fiestas en honor a San Eufrasio. En la reunión, participaron también el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Erik Domínguez; la inspectora jefa de las Comisarías de Policía Nacional en Andújar, María Dolores Regidor; así como mandos de la Guardia Civil, de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, de la Policía Local, del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil. Durante el encuentro, se coordinó el dispositivo policial y de seguridad que se desplegará para garantizar la convivencia y mantener el orden público en todos los actos programados.

El subdelegdo del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández explicó que se mantendrá un amplio despliegue de medios de Policía Nacional y de Guardia Civil con el fin de dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier eventualidad que pudiera producirse durante las jornadas festivas. «Contemplamos una media de 20 a 25 agentes de Policía Nacional, con un refuerzo especial durante la jornada del sábado», constató Fernández, quien calculó la presencia de 100 agentes.

Este centenar de agentes de Policía Nacional estarán reforzados por la Unidad Especial de Caballería, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y el Grupo Operativo de Respuesta de Jaén (GOR), con el fin de incrementar la presencia en el recinto ferial y en el resto del casco urbano. «Este amplio despliegue será complementado por la Guardia Civil, que reforzará el servicio con controles en las entradas y salidas del municipio, junto con personal de tráfico y seguridad ciudadana», especificó el representante del Ejecutivo.

El subdelegado instó a la responsabilidad ciudadana, que la consideró esencial para que las fiestas y la feria en honor a San Eufrasio se desarrollen sin incidentes, «por lo que es fundamental que la ciudadanía mantenga un comportamiento cívico en todo momento y colaboren con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», conminó Fernández.

El Ayuntamiento presentó en la Junta Local de Seguridad el dispositivo municipal de seguridad y emergencias, que corresponde a los servicios municipales de Policía Local, Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Bomberos) y Protección Civil y se integra en el operativo global de seguridad de la Feria, que se desarrolla en coordinación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Autonómica.

Refuerzos de la Policía Local

El dispositivo municipal contempla un refuerzo específico de la Policía Local durante las seis jornadas, combinando los turnos ordinarios con servicios extraordinarios. La asignación diaria prevista oscila entre 18 y 30 efectivos en los distintos turnos y servicios, con una media aproximada de 25 agentes diarios. El dispositivo prestará especial atención a la seguridad, el tráfico, el recinto ferial y los principales eventos, con un refuerzo específico el 8 de septiembre con motivo de los fuegos artificiales.

Por su parte, Bomberos contará con un retén específico de Feria de tres efectivos diarios, que se sumará a la dotación ordinaria del parque, garantizando así tanto la cobertura de los eventos del recinto ferial como la atención de las posibles emergencias que puedan producirse en Andújar y la comarca. Antes del comienzo de la Feria se realizarán además inspecciones preventivas de las instalaciones. Protección Civil movilizará a sus 65 efectivos, con medios sanitarios, vehículos de rescate e intervención, apoyo logístico, motocicletas, dron y sistemas de comunicaciones. El operativo estará orientado especialmente a la atención sanitaria, primeros auxilios, prevención y respuesta ante posibles incidencias.

La planificación presta especial atención a los momentos y actividades que pueden generar una mayor concentración de personas, como el inicio de la Feria y el encendido del alumbrado, los actos relacionados con el mundo del caballo, el evento taurino, los conciertos de la rotonda del ferial y los fuegos artificiales que pondrán el cierre a la Feria el 8 de septiembre.

El alcalde, Francisco Carmona, realizó también un llamamiento a la ciudadanía y a quienes visiten Andújar para que disfruten de la Feria con moderación respetando el mobiliario urbano y los espacios públicos. Durante estos días, los servicios municipales de limpieza, electricidad, fontanería y obras y servicios permanecerán igualmente atentos a las necesidades que puedan surgir en el recinto y su entorno. El primer edil significó que se trata de un dispositivo, «muy entrenado, muy ensayado y muy aprendido» y agregó que la coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en todo el ámbito del dispositivo es enorme, «con el objetivo principal de prevenir y anticiparse a posibles incidencias, contando con un amplio conocimiento previo de las características y necesidades de la Feria», subrayó.

Hospital Alto Guadalquivir

Durante los días de la Feria en honor de San Eufrasio, el Área Sanitaria Norte de Jaén pondrá en marcha un refuerzo especial en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, compuesto por dos equipos completos. Cada uno de estos equipos está compuesto por un médico, un enfermero, un celador y un conductor. Paralelamente, la Delegación del Gobierno andaluz en Jaén ha autorizado la celebración de un espectáculo taurino que tendrá lugar el 6 de septiembre con El Fandi, Manuel Escribano y 'Colombo'.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Erik Domínguez, aplaudió el trabajo organizativo del Ayuntamiento de Andújar, así como del personal que compone los diferentes servicios que se prestan durante la feria, «siempre con el objetivo de que las celebraciones discurran de la mejor manera posible y que los imprevistos se reduzcan a la mínima expresión, siempre trabajando de manera conjunta», apostilló.

La celebración integrará acciones inclusivas

La Feria incorporará también medidas específicas para favorecer una celebración más segura y accesible. El Punto Violeta ofrecerá atención a mujeres y jóvenes que puedan encontrarse ante alguna situación de dificultad. Contará con una carpa física junto a Protección Civil durante el sábado y el domingo, manteniéndose el servicio desde el edificio de Protección Civil. La Sala de Lactancia estará disponible durante la Feria como espacio destinado a las familias que necesiten un lugar adecuado para atender a sus bebés. Asimismo, todos los días, entre las 21:00 y las 22:00 horas, se establecerá la 'hora sin ruido', una medida dirigida especialmente a las personas con dificultades ante determinados niveles de ruido, entre ellas las personas dentro del espectro autista.