Adjudicadas las obras del futuro Centro Municipal de Equitación de Andújar

El Ayuntamiento ha adjudicado las obras del Centro de Equitación, que tendrán un plazo de duración de unos ocho meses, por lo que puede estar ... listo para el verano que viene, según los cálculos iniciales.

El presupuesto supera los 350.000 euros y contempla la reforma de la actual parada de sementales, que se convertirá en una Escuela de Equitación con la idea de fomentar la educación y la práctica deportiva en torno al mundo del caballo, tan arraigado secularmente en el municipio. Así lo anunció ayer el alcalde, Francisco Carmona, en su visita que realizó ayer a la Escuela de Verano Ecuestre 'Anducab Junior' una nueva actividad formativa y de ocio que se desarrolla en las instalaciones del Club Deportivo Hípico La Alamedilla, ubicado a orillas de la carretera de Los Villares de Andújar.

Gran acogida

El regidor destacó la gran acogida de esta Escuela de Verano, que arrancó el pasado lunes, porque se va a alargar en otras tres semanas más, debido a la gran demanda existente, por lo que su desarrollo se va a adentrar hasta mediados del mes de agosto. Carmona indicó que la actividad permitirá que los niños y niñas tengan contacto directo con el animal, aprendan a respetarlo, cuidarlo y convivir con él, incluso aunque no procedan de entornos vinculados al mundo ecuestre.

Carmona puso en valor el carácter formativo de la escuela, centrado en valores como el respeto y cuidado de los animales, la responsabilidad, la disciplina, el contacto con la naturaleza y la convivencia entre iguales. Precisamente, esta escuela de verano supone un paso previo hacia la futura Escuela Municipal de Equitación, que permitirá al municipio contar con unas instalaciones permanentes dedicadas a la formación ecuestre durante todo el año.

Convivencia

El responsable del Club Deportivo Hípico La Alamedilla, Juan Antonio Lara, explicó que esta escuela de verano combina la iniciación y el contacto directo con el caballo con actividades adaptadas a cada edad, porque los niños aprenden a convivir con el caballo, cómo acercarse, cómo cuidarlo, cómo alimentarlo o cómo cepillarlo.

Además de la práctica ecuestre, la programación incluye actividades complementarias como manualidades, pintura de herraduras o talleres de trenzado, fomentando también la convivencia, el trabajo en equipo y el apoyo entre los participantes. «En estos primeros días los niños están contentísimos, así como sus padres y eso que muchos de ellos no habían tenido ningún tipo de contacto con este mundo», señaló Lara quien anunció que este fin de semana el Club Hípico la Alamedilla va a acoger importantes torneos de doma clásica y doma a la vaquera de un gran nivel.