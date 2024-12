Los actos navideños arrancan en Andújar con sensaciones contrapuestas

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Lunes, 9 de diciembre 2024, 20:21 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

Los actos navideños han arrancado con sus contrastes en la ciudad, en un puente festivo, donde los vecinos y visitantes han arropado las primeras actividades programadas en la Plaza de España y en el mercadillo navideño de la Plaza Rivas Sabater. Por contra, vecinos de varios enclaves de la ciudad se han quejado de la falta de animación y de iluminación en enclaves clásicos.

Por un lado, el tren navideño ya ha empezado a causar furor y llevar la alegría por el centro de la ciudad. Un tren, que parte y cierra su recorrido la calle San Antonio, en una zona donde la Asociación Centro Residencial y Comercial de Andújar se ha encargado de dotarla de contenido y bullicio. No en vano, los primeros espectáculos que han ofrecido los integrantes de la academia de Pilar Algaba y de la rondalla de mayores del Ayuntamiento en la vía, han gozado de arropo,

Muy cerca de allí, en la Plaza Rivas Sabater, se ha iniciado el zoco navideño. Se trata de un mercado lleno de luz, color y magia, donde el espíritu navideño se respira en cada rincón, con actividades, talleres y espectáculos para niños y mayores. Por ejemplo en e,ste puente festivo, el photocall de la gran bola de Navidad, los personajes de Disney y los cuenta cuentos han llevado el gozo a los más pequeños.

En este mercadillo navideño también hay un espacio para la solidaridad, porque la delegación de Manos Unidas ha montado su stand, cuyos fondos irán a parar a los países del tercer mundo. El zoco navideño estará instalado hasta el día 22 de diciembre.

Por otro lado, la Plaza de España fue el escenario el pasado domingo por la tarde de la Zambomba 'Cantes de Navidad', don de un elenco de artistas de la tierra, deleitó a los asistentes con su repertorio villancicos clásicos y actuales. Esta actuación vino de la mano del Instituto Andaluz del Flamenco.

Críticas

Las primeras actividades contrastan con las críticas que ya han reflejado colectivos y vecinos de las zonas del Polígono Puerta de Madrid y de los Emperadores, por la falta de iluminación. Citan que no hay luces de Navidad en Emperador Trajano, Avenida Blas Infante, Puerta de Madrid, Los Hornos, Plaza Carlos Cano, entre otros lugares, donde por cierto donde dicen que hay mucha oscuridad y abandono. No han visto con buenos ojos la instalación de los puntos led en la iglesia de San Miguel. La ciudadanía reclama también la publicación de los folletos de la programación navideña, para que llegue a todos los públicos, porque señala que mucha gente no se ha enterado de los actos que hay hasta Reyes.