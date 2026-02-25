Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CRISTINA PLAZA POSA CON LOS ACEITES PREMIADOS. ANDÚJAR IDEAL

Los aceites de la saga Guerrero-Plaza obtienen dos medallas de oro en Egipto

ACEITE DE OLIVA DE ANDÚJAR ·

Sus aceites Paseo del Olivo han alcanzado la máxima distinción en esta convocatoria a nivel internacional que ensalza el frutado y la calidad

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 25 de febrero 2026, 12:52

El aceite Paseo del Olivo ha obtenido dos medallas de oro en el concurso PYRAMIDS IOOC & IOC 2026 celebrado en Egipto. La familia Guerrero- ... Plaza es la encargada de extraer este aceite, que ha alcanzado la máxima distinción en esta convocatoria a nivel internacional que ensalza el frutado, y por supuesto, la calidad.

