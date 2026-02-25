Los aceites de la saga Guerrero-Plaza obtienen dos medallas de oro en Egipto

El aceite Paseo del Olivo ha obtenido dos medallas de oro en el concurso PYRAMIDS IOOC & IOC 2026 celebrado en Egipto. La familia Guerrero- ... Plaza es la encargada de extraer este aceite, que ha alcanzado la máxima distinción en esta convocatoria a nivel internacional que ensalza el frutado, y por supuesto, la calidad.

Cristina Plaza, una de la responsables de la marca indicó ayer a IDEALque sus caldos destacan por no tener un exceso de picor y amargor. La persona que les hace el seguimiento de la campaña les animó a presentarse a este concurso. Sus fincas producen también aceite temprano. Sus olivares se extienden por la serranía, donde cosechan el aceite picual, y por la campiña, concretamente en la zona de Los Barrios, donde fabrican la variedad de arbequino. Pues las dos variedades, han obtenido la medalla de oro, por lo que han llegado al estándar máximo de calidad. Sus aceites se molturan en un molino de Arjona.

La Familia Guerrero y Plaza, natural de Andújar, se dedica al cultivo del olivar tradicional y a la elaboración de Aceite de Oliva Virgen Extra de su propia cosecha. Ambas ramas familiares, tanto la de Guerrero como la de Plaza, cuentan con una larga y arraigada tradición olivarera que se remonta a varias generaciones. A través de los años, han heredado y cultivado una profunda pasión por el olivar y por el Aceite de Oliva.

'Paseo del Olivo' es el nombre elegido para su Aceite. Con él, desean evocar la vida como un paseo que transcurre entre los olivares, una vida que combina esfuerzo, trabajo, dedicación, tradición, costumbres de la tierra jiennense, amor por la naturaleza y el valor de la familia.