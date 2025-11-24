Unos 6.000 visitantes diarios asisten al Mercado Medieval

El Ayuntamiento de Andújar ha cerrado el Mercado Medieval 2025 con un balance contundente: una media de 6.000 visitantes diarios que confirma el éxito ... de la nueva ubicación en los Jardines del Paseo de Colón. La decisión municipal, motivada por las peticiones de los comerciantes del centro y por la necesidad de evitar aglomeraciones y facilitar el acceso a los negocios de la zona, se ha visto plenamente respaldada por la respuesta del público y la valoración de los propios artesanos del mercado.

Desde el Consistorio se destaca que los datos demuestran que Andújar puede seguir creciendo sin renunciar a ofrecer eventos de calidad en espacios más amplios, cómodos y seguros. La organización subraya además la buena acogida del nuevo emplazamiento por parte de los comerciantes del centro, quienes han podido desarrollar su actividad habitual sin incidencias, y por parte de los participantes del mercado medieval, que han contado con un recinto más adecuado para la instalación y circulación del público.

La edición 2025 deja imágenes tan destacadas como la magia del pasacalles inaugural, la emoción del teatro de La Leyenda del judío Levi, las exhibiciones de cetrería, la artesanía, la música en directo, los talleres y un ambiente que ha llenado de vida Andújar durante tres días.

El Ayuntamiento pone en valor el trabajo conjunto de artesanos, compañías artísticas, asociaciones, personal municipal y empresas colaboradoras, así como la participación del público. La ciudadanía no ha dudado en disfrutar del Mercado Medieval en el que, gracias al nuevo espacio más amplio, se han podido ofrecer un gran número de actividades y espectáculos con una gran acogida.

Tras este balance positivo, ya se trabaja en la edición 2026. El compromiso es seguir creciendo, incorporar nuevas ideas y mejorar cada detalle para que la Feria Medieval continúe siendo un referente.