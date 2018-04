Una romería diferente Cofrades cantando. / SEBASTIÁN PALOMARES No se contaba con la climatología, que es caprichosa, estamos en primavera y llevamos ya unos años que la romería tiene de todo menos calor de grados centígrados ISABEL RECA ANDÚJAR Lunes, 30 abril 2018, 02:12

Siempre se dice que la Romería de la Virgen de la Cabeza, que cada año se celebra el último domingo del mes de abril, es igual, pero a la vez diferente. También que existen tantas romerías como romeros. Pues bien, este año, sí que hay que afirmar con rotundidad, que ha sido diferente, al menos de las acontecidas desde hace muchos años. Ya se comenzó con el anuncio y el hecho de que superado el periodo de intervención, la Cofradía Matriz volvía a lo que se ha denominado normalidad, con un nuevo presidente elegido por sus cofrades. Este hecho, aunque en teoría no cambiaba sustancialmente el contenido de la celebración, estaba claro que cambios iban a haber, y los hubo. También, desde su presidencia se afirmó el escaso tiempo para su preparación, casi el mismo que el primer año de la intervención, con la ventaja de la experiencia, y con el objetivo de cumplir horarios, cosa de la que andaban quejosas las filiales.

Pero he aquí, que el hombre propone y Dios dispone, y no se contaba con la climatología, que es caprichosa, estamos en primavera y llevamos ya unos años que la romería tiene de todo menos calor de grados centígrados, porque lo que es humano, lo tiene y de qué manera. Y para que en todos los sectores, implicados en la celebración hubiera algo diferente, en la Comunidad Trinitaria, esta era la última romería, por el momento, como rector, del padre Domingo Conesa

Tras un jueves de la ofrenda, disfrutado a tope y con buena temperatura, con miles de iliturgitanos y de pueblos de la comarca que se acercaron a llevar sus ramos a la Morenita de Andújar, llegó el viernes de las cofradías. Un día que va perdiendo fuerza y esplendor, a pesar o quizás por los cambios que en él se han introducido. De aquellos viernes de caballos y carrozas, donde las filiales eran recibidas en dos puntos diferentes de la ciudad, dependiendo de su procedencia, y los concursos de jinetes y amazonas, todo un atractivo para la Plaza de España, donde conjuntamente se celebraba el concurso de jinetes y amazonas, dando vida a toda la ciudad, se ha pasado a sólo un recibimiento de las filiales, que no termina de encontrar su sitio y se hace largo y sin atractivo.

El sábado romero, donde carretas y Cofradía Matriz enfilan su camino al Cerro, se notó que, si al menos la crisis económica no ha terminado, si que se empieza a notar su recuperación. Así el numero de carretas ha aumentado hasta alcanzar el número anterior a los malos años pasados, que por cierto, cumplieron con la normativa establecida por la Federación de Peñas, y también el número de caballos lo ha hecho, y encima el tiempo acompañó, culminando con una solemne presentación de la Matriz ante su Patrona del Cerro, entre cantos y vítores, al sonar de un tambor.

Actos en el interior

Pero con el tiempo topamos y hasta ahí llegamos. A partir de aquí, ni Rosario por las calzadas, ni nada que no fuera en el interior del templo o de las casas de cofradías y peñas. El viento y el frío se fueron adueñando del entorno serrano, pero no de los corazones de romeros y peregrinos, que ardían, y en qué medida, en deseos de ver a la Morenita. Esta afirmación no es nada baladí. Hemos observado, como este año, ha crecido el número de promesas en las calzadas, tanto de rodillas, como los pies descalzos; y algo más en la fría mañana del domingo, las lagrimas correr por las mejillas de tantos y tantos devotos, sin aspavientos y a veces incluso sin esos vivas que agotan las gargantas, sino que salían del más profundo silencio del corazón.

La climatología hizo que la misa Principal tuviera que celebrarse en el interior de la Basílica Real Santuario, lo que impidió que sólo estandartes y cetros de las cofradías estuvieran presentes, la tecnología puso lo demás, llegando a través de los medios televisivos y de una pantalla gigante en el propio Cerro. La homilía del prelado de la Diócesis de Jaén, Amadeo Rodríguez, caló en el alma de los que le escuchaban, la vida y el sarmiento de la palabra evangélica y la referencia a los perseguidos hoy, en razón de su fe, fue un mensaje que caló, entre otras muchas afirmaciones sobre la figura de María, en este caso bajo la advocación de la Cabeza.

Y llegó la procesión, el delirio de la multitud, después del traslado de la imagen pequeñita y morena, vestida con el verde manto y blanca saya, como el color de su sierra y de su jara en primavera, este año más que nunca. Y otra novedad, por primera vez, en la historia de las 790 romerías, una mujer, la vicepresidenta de la Matriz, Luisa Guerrero, subió a las andas para colocar primero y bajar después a la imagen.

Quizás no fue acertada la decisión tomada de que la procesión hiciera el recorrido largo, pues hubo que acortarlo con desconcierto y produciendo el típico desorden en estos casos y teniendo que privar de uno de los momentos más propios de nuestra romería, el paso de la imagen por la casa de la cofradía de Andújar. Imposible todo intento de normalidad, a pesar de que hubo momentos estelares, donde el sol hizo su aparición, alejando los negros nubarrones. Todo ello, si que llevó a más que cumplir el horario previsto, pues sólo pasaban unos minutos de las tres de la tarde, cuando la imagen se encontraba de nuevo en su camarín, Eso sí, nunca se había contemplado llenarse, vaciarse y volverse a llenar la plaza del Santuario con los romeros, eran más las ganas de verla, que todo el viento y la lluvia, y más pequeños pasaron retocados por los dos trinitarios, que nunca.

Y allí quedó la Señora, la Santísima Virgen de la Cabeza, esperando otra romería y sus hijos, los que la aman, se la trajeron en el corazón, con la satisfacción de, un año más, haberse acercado hasta Ella. Prometiendo volver el próximo, con la ilusión y la fe renovada, en una devoción que va camino de cumplir ocho siglos y cada día más universal, a la vez que particular, propia.